Билет на руках, а места нет: как прокуратура поставила на место «Уральские авиалинии»

Свердловская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию "Уральские авиалинии" за системный брак в обслуживании пассажиров. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в сентябре 2025 года, когда перевозчик оставил клиента на земле из-за банального желания продать больше билетов, чем мест в самолете.

Фото: Wikimedia Commons by Jindřich Běťák, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Уральские авиалинии

Заявитель планировал перелет из Сочи в Кемерово, однако в аэропорту столкнулся с односторонним отказом в посадке. Причиной стал овербукинг — ситуация, при которой количество зарегистрированных путешественников превышает вместимость воздушного судна. Надзорное ведомство квалифицировало эти действия как оказание услуг, не соответствующих закону. В итоге компания получила штраф в размере 42 тысяч рублей по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ.

Правовые последствия лишних билетов

Ситуация с "Уральскими авиалиниями" в очередной раз подсветила проблему, когда бизнес-модель авиакомпании входит в клинч с интересами граждан. Регулярные сбои в логистике и попытки минимизировать убытки за счет овербукинга приводят к тому, что пассажиры теряют время и деньги. Прокурорская проверка подтвердила: юридический механизм позволяет наказывать перевозчиков за такие маневры, хотя сумма штрафа выглядит символической на фоне оборотов индустрии.

"Овербукинг в российском праве до сих пор находится в серой зоне, но судебная и административная практика однозначно трактует его как нарушение договора перевозки. Авиакомпании обязаны не просто возвращать деньги, но и компенсировать убытки, включая сорванные стыковки и проживание в отелях", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Часто подобные конфликты возникают на популярных направлениях, где уровень рисков и нагрузки на инфраструктуру традиционно выше. Контроль со стороны транспортной прокуратуры остается единственным рычагом, который заставляет компании соблюдать регламенты.

Рыночные риски и защита клиента

Для авиаотрасли овербукинг — это способ страховки от пустых кресел, если часть пассажиров не явится на рейс. Однако когда расчет не оправдывается, страдает конечный потребитель. На фоне дефицита запчастей и роста цен на обслуживание флота, перевозчики пытаются выжать максимум из каждого борта.

Параметр нарушения Санкции и последствия Статья КоАП РФ ч. 2 ст. 14.4 (повторное нарушение) Сумма штрафа 42 000 рублей Право пассажира Полный возврат или альтернативный рейс

Нередко инциденты происходят из-за технических сбоев или необходимости оперативной безопасности связи, когда системы бронирования работают некорректно. В таких случаях юристы советуют не ограничиваться штрафом от прокуратуры, а требовать возмещения морального вреда через суд.

"С точки зрения экономики региона, авиаперевозки — это социальная артерия. Любой сбой в этой цепочке бьет по мобильности населения и косвенно по инвестиционной привлекательности территорий. Штраф в 42 тысячи — это профилактический укол, но реальное дисциплинирование начнется только при массовых исках от граждан", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если мне отказали в посадке из-за овербукинга?

Сначала зафиксируйте отказ: получите у представителя авиакомпании отметку на билете. Вы имеете право на полет ближайшим рейсом или полный возврат средств.

Какие компенсации положены в аэропорту?

При ожидании более 2 часов компания обязана предоставить прохладительные напитки, более 4 часов — горячее питание, более 8 часов (днем) или 6 часов (ночью) — отель.

Куда жаловаться на действия авиакомпании?

Обращайтесь в транспортную прокуратуру по месту происшествия или регистрации компании. Также можно подать жалобу в Роспотребнадзор.

Можно ли взыскать деньги за сорванный отпуск?

Да, вы можете подать иск в суд для компенсации стоимости потерянных броней в отелях, билетов на другие виды транспорта и морального ущерба.

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