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Слухи о тарифах оказались ложью: глава Кузбасса поставил точку в споре, разделившем жителей

Россия » Сибирь » Кемерово

Власти Кемеровской области официально опровергли слухи о возможном росте стоимости проезда в общественном транспорте. Губернатор Илья Середюк в ходе прямого эфира 1 июля подчеркнул, что вопрос изменения тарифной сетки в регионе не рассматривается. Жители городов могут быть спокойны: в ближайшей перспективе ценники в автобусах останутся на прежнем уровне, несмотря на общие экономические вызовы, с которыми сталкивается транспортная отрасль региона.

автобус
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
автобус

Обновление автопарка и техническое оснащение

Помимо сохранения тарифов, администрация Кузбасса анонсировала масштабное пополнение дорожной сети новым подвижным составом. Глава региона подтвердил готовность профильных ведомств реализовать план по закупке дополнительных машин в сжатые сроки. Это решение направлено на сокращение интервалов ожидания и разгрузку популярных маршрутов, что особенно актуально на фоне того, как в соседних районах была восстановлена ключевая инфраструктура после чрезвычайных ситуаций.

Отдельное внимание уделили комфорту пассажиров в летний период. Как сообщает Сiбдепо, власти изучают техническую возможность оснащения всех автобусов системами климат-контроля. Середюк заметил, что эффективность работы кондиционеров снижается из-за специфики городского цикла: при частых остановках и открытии дверей прохладный воздух быстро уходит наружу. По словам губернатора, окончательное решение об установке мощных сплит-систем примут после консультаций с горожанами.

"При текущей динамике цен на горючее и запчасти отказ от повышения стоимости билетов выглядит как серьезная социальная дотация, которая потребует от бюджета четкой компенсации расходов перевозчиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Комфорт или практичность: выбор пассажиров

Вопрос установки охладительных систем остается одним из самых дискуссионных в правительстве области. Чиновники признают наличие "температурной" проблемы в часы пик, однако указывают на конструктивные особенности эксплуатируемых моделей транспорта. Необходимо найти баланс между стоимостью обслуживания таких систем и реальной пользой, которую они принесут пассажирам в условиях кузбасского лета.

Параллельно с этим специалисты решают задачи по обеспечению стабильной работы техники. Важно учитывать не только комфорт в салоне, но и энергетические ресурсы региона. В условиях, когда эксплуатационные расходы растут, власти стараются сохранить баланс между модернизацией и доступностью услуг для населения.

Ответы на популярные вопросы о транспорте в Кузбассе

Подорожает ли проезд до конца 2024 года?

Нет, губернатор Илья Середюк официально заявил, что повышение стоимости проезда в автобусах в ближайшее время не планируется.

Когда появятся новые автобусы на линиях?

Закупка подвижного состава уже включена в план развития транспорта, его реализация начнется в самые ближайшие сроки согласно распоряжению главы региона.

Будут ли все автобусы оборудованы кондиционерами?

Этот вопрос находится в стадии обсуждения с жителями. Власти оценивают эффективность систем охлаждения при частом открытии дверей на остановках.

Относится ли запрет на рост цен к частным перевозчикам?

Заявление коснулось общей ситуации в регионе, однако контроль за муниципальными тарифами остается приоритетом для администрации.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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