Бесплатный проезд или лишение прав? На трассе М-12 в Нижегородской области ловят "хитрецов"

Нижегородские автомобилисты продолжают испытывать систему взимания платы на магистрали М-12 "Восток". Несмотря на отсутствие шлагбаумов, жажда бесплатной езды оборачивается для водителей не только долгами, но и реальной перспективой лишения прав. В "Автодоре" подвели итоги охоты на нарушителей за первые шесть месяцев 2026 года.

Фото: Пресс-служба Евразийского содружества специалистов туриндустрии by Ольга Демина Трасса М12, Россия

Рейтинг дорожных хитростей

С начала года на трассе зафиксировали 700 инцидентов. Самым популярным методом "экономии" остается банальный игнорир обязательств — 280 эпизодов. Однако владельцы авто не ограничиваются простой неуплатой, используя технические способы маскировки. Система камер, отслеживающая безналичные потоки, эффективно вычисляет тех, кто пытается скрыться в "слепой зоне".

Тип нарушения Количество случаев Отказ от оплаты проезда 280 Намеренное сокрытие номеров 50 Грязные или нечитаемые знаки 23

"Попытки сэкономить на проезде через манипуляции с госномерами — это самый короткий путь к статусу пешехода. Современные комплексы фиксации "видят" машину даже без табличек, сопоставляя марку, цвет и характерные вмятины, после чего информация уходит в ГИБДД автоматически", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Цена обмана: от штрафа до пешком

В "Автодоре" подчеркивают: технические ухищрения с номерными знаками переводят нарушение из разряда мелкой задолженности в серьезный административный проступок. Если за обычный неоплаченный проезд грозит денежное взыскание, то за "шторки", наклейки или рамки-перевертыши водитель может лишиться прав на срок до полутора лет. Профилактические рейды проводятся регулярно, а в праздничные дни на трассах нередко появляется тематическая подсветка с напоминанием о ПДД.

Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству, отмечает, что суды практически всегда встают на сторону обвинения при наличии видеозаписи процесса скрытия номера. "Система "свободный поток" исключает ошибки человеческого фактора, а значит, доказать свою невиновность хитрецам почти невозможно", — констатирует она.

"Административная ответственность за манипуляции с регистрационными знаками сегодня крайне жесткая. Водителям стоит помнить, что любая наклейка на номере трактуется как умышленное сокрытие, что влечет за собой безальтернативное лишение прав или крупный штраф", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Дорожная сеть: расширение горизонтов

Пока М-12 учит водителей дисциплине, другие региональные артерии готовятся к масштабной стройке. Трасса Р-158 к 2028 году обновится на протяжении 30 километров. Участок Нижний Новгород — Саратов поэтапно переводят с двухполосного на четырехполосное движение. Эти инвестиции в инфраструктуру должны снизить аварийность и повысить пропускную способность южного направления.

Ответы на популярные вопросы

Что будет, если не оплатить проезд в течение 5 дней?

Владельцу ТС придет уведомление о штрафе, однако при погашении долга за проезд в течение 20 дней штраф аннулируют.

Как система распознает машину, если номер закрыт?

Используются нейросети, которые идентифицируют автомобиль по набору уникальных примет: от формы фар до сколов на лобовом стекле.

Можно ли оплатить проезд наличными на М-12?

Нет, на трассе действует система "свободный поток" без пунктов оплаты со шлагбаумами, расчет идет через транспондер или на сайте.

Какое максимальное наказание за скрытый номер?

Лишение права управления транспортным средством на период от 12 до 18 месяцев с конфискацией устройств сокрытия.

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