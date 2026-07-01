Будущее стройки заложено: в Химках готовят площадку для уникальных технических испытаний

В подмосковных Химках запустят высокотехнологичное производство строительных материалов. Региональные власти выделили инвестору земельный участок площадью три гектара, применив упрощенную процедуру передачи земли.
Проект предполагает возведение специализированного корпуса площадью 3,1 тысячи квадратных метров, где объединят производственные линии и зону для проведения технических испытаний. Суммарные вложения в этот объект оцениваются в 520 млн рублей. Как сообщает региональное ведомство инвестиций и науки, запуск предприятия позволит открыть в округе сто вакансий для специалистов разного профиля. По словам Екатерины Зиновьевой, возглавляющей Мининвест области, проект имеет долгосрочный характер.
"Инвестпроект предусматривает строительство производственно-испытательного корпуса общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций составит 520 млн рублей. Будет создано сто новых рабочих мест", — рассказала Зиновьева.
"Развитие собственных производственных мощностей в строительной сфере — это стратегический шаг для обеспечения независимости рынка стройматериалов Московского региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Как сообщают "Вести Подмосковья", площадка будет укомплектована грузоподъемными механизмами и лабораторным комплексом для контроля качества архитектурного бетона. Выход на проектную мощность позволит выпускать до 15,5 тысячи квадратных метров продукции ежегодно. Активная фаза строительных работ в Химках намечена на июль нынешнего года, а полное развитие мощностей планируется завершить к 2035 году. Подобное расширение инфраструктуры напоминает создание новых рабочих мест в смежных столичных округах.
Земельный участок передан компании в рамках льготной программы "272", позволяющей инвесторам получать государственные земли без участия в торгах. Обязательным условием использования преференции является строгое соблюдение инвестиционных обязательств. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, компания получит право выкупить три гектара земли, заплатив лишь 15% от их кадастровой стоимости.
Предприятие специализируется на выпуске железобетонных изделий (ЖБИ) и высококачественного архитектурного бетона для различных строительных нужд.
Работы на площадке должны стартовать в июле текущего года, а финальная стадия реализации инвестиционной программы намечена на 2035 год.
Это стало возможным благодаря региональному постановлению №272, которое поддерживает значимые инвестиционные проекты, предоставляя землю без торгов.
Проект предусматривает создание ста новых рабочих мест непосредственно на производственной площадке и в лаборатории.
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