Будущее стройки заложено: в Химках готовят площадку для уникальных технических испытаний

В подмосковных Химках запустят высокотехнологичное производство строительных материалов. Региональные власти выделили инвестору земельный участок площадью три гектара, применив упрощенную процедуру передачи земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Digfarenough, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бетон

Параметры и сроки реализации промышленного объекта

Проект предполагает возведение специализированного корпуса площадью 3,1 тысячи квадратных метров, где объединят производственные линии и зону для проведения технических испытаний. Суммарные вложения в этот объект оцениваются в 520 млн рублей. Как сообщает региональное ведомство инвестиций и науки, запуск предприятия позволит открыть в округе сто вакансий для специалистов разного профиля. По словам Екатерины Зиновьевой, возглавляющей Мининвест области, проект имеет долгосрочный характер.

"Инвестпроект предусматривает строительство производственно-испытательного корпуса общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций составит 520 млн рублей. Будет создано сто новых рабочих мест", — рассказала Зиновьева.

"Развитие собственных производственных мощностей в строительной сфере — это стратегический шаг для обеспечения независимости рынка стройматериалов Московского региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Технологическое оснащение и условия для инвестора

Как сообщают "Вести Подмосковья", площадка будет укомплектована грузоподъемными механизмами и лабораторным комплексом для контроля качества архитектурного бетона. Выход на проектную мощность позволит выпускать до 15,5 тысячи квадратных метров продукции ежегодно. Активная фаза строительных работ в Химках намечена на июль нынешнего года, а полное развитие мощностей планируется завершить к 2035 году. Подобное расширение инфраструктуры напоминает создание новых рабочих мест в смежных столичных округах.

Земельный участок передан компании в рамках льготной программы "272", позволяющей инвесторам получать государственные земли без участия в торгах. Обязательным условием использования преференции является строгое соблюдение инвестиционных обязательств. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, компания получит право выкупить три гектара земли, заплатив лишь 15% от их кадастровой стоимости.

Ответы на популярные вопросы о строительстве завода в Химках

Что именно будут производить на новом заводе?

Предприятие специализируется на выпуске железобетонных изделий (ЖБИ) и высококачественного архитектурного бетона для различных строительных нужд.

Каковы сроки начала строительства и реализации проекта?

Работы на площадке должны стартовать в июле текущего года, а финальная стадия реализации инвестиционной программы намечена на 2035 год.

Почему землю выделили без проведения аукциона?

Это стало возможным благодаря региональному постановлению №272, которое поддерживает значимые инвестиционные проекты, предоставляя землю без торгов.

Сколько человек смогут устроиться на работу?

Проект предусматривает создание ста новых рабочих мест непосредственно на производственной площадке и в лаборатории.

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