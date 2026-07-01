Астраханская экосистема переживает фазу, напоминающую события полувековой давности. Специалисты Волжско-Каспийского филиала "ВНИРО" завершили мониторинг нереста. Результаты показали: култучная зона Волги постепенно заселяется видами, которые не входят в список приоритетных для промышленного вылова.
В дельте реки наблюдается всплеск численности карася, уклейки, бычка, щиповки, красноперки и горчака. Ученые подчеркивают: динамика воспроизводства этой рыбы вернулась к показателям 70-х годов прошлого столетия. Причины кроются в гидрологическом режиме. Регион находится в маловодном цикле, а уровень Каспийского моря критически упал, достигнув отметки 29,14 метра.
"Подобные колебания состава ихтиофауны — естественный ответ природы на изменение водности бассейна. Когда объемы стока сокращаются, мелководные участки становятся комфортной зоной для выживания видов, не требующих больших глубин для нерестового периода", — разъяснил эколог Игорь Степанов.
Промысловые виды ведут себя предсказуемо, но с привязкой к глубинам. Щука разделила процесс на два этапа. Мелководные группы дельты отнерестились ещё в середине марта. Особи, предпочитающие значительные глубины, завершили процесс к началу апреля. Наблюдения "ВНИРО" подтверждают эффективность: молодь щуки фиксируется практически в каждом замете мальковой волокуши.
Авандельта служит ключевым инкубатором для сазана, леща, судака, сома и линя. Летом эти виды концентрируются здесь для набора веса, пользуясь развитой кормовой базой. Однако, как отмечают исследователи, июньские показатели плотности молоди пока не достигли пиковых значений — основные массы рыб переместятся в эту зону позднее.
"Стабильное функционирование таких природных зон критически важно. Это сравнимо с модернизацией логистической инфраструктуры: если убрать одну "станцию" — например, доступ к биоресурсам, — вся цепочка воспроизводства рискует развалиться", — отметил аграрный эксперт Виктор Смирнов.
|Вид рыбы
|Статус в регионе
|Карась, бычок, красноперка
|Рост популяции, адаптация к мелководью
|Щука, лещ, судак
|Активный нерест, зависимость от кормовой базы
Из-за маловодности и снижения уровня Каспия увеличилась площадь мелководья, где этим видам комфортнее размножаться.
Нет, это циклический процесс, аналогичный ситуации 1970-х годов, когда природа адаптируется к текущему водному балансу.
Массовая концентрация молоди леща, сазана и сома в култучной зоне прогнозируется на период после июня.
Специалисты проводят регулярный мониторинг в ключевых участках дельты, включая Васильевский и Главный банки, используя методы контрольных ловов.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.