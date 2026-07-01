Не до промысла: ученые рассказали, какая рыба заполонила водоемы Астраханской области

Астраханская экосистема переживает фазу, напоминающую события полувековой давности. Специалисты Волжско-Каспийского филиала "ВНИРО" завершили мониторинг нереста. Результаты показали: култучная зона Волги постепенно заселяется видами, которые не входят в список приоритетных для промышленного вылова.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сазан в рыболовном садке

Рыбная перестройка: возвращение 70-х

В дельте реки наблюдается всплеск численности карася, уклейки, бычка, щиповки, красноперки и горчака. Ученые подчеркивают: динамика воспроизводства этой рыбы вернулась к показателям 70-х годов прошлого столетия. Причины кроются в гидрологическом режиме. Регион находится в маловодном цикле, а уровень Каспийского моря критически упал, достигнув отметки 29,14 метра.

Нерестовый цикл: от мелководья до глубины

Промысловые виды ведут себя предсказуемо, но с привязкой к глубинам. Щука разделила процесс на два этапа. Мелководные группы дельты отнерестились ещё в середине марта. Особи, предпочитающие значительные глубины, завершили процесс к началу апреля. Наблюдения "ВНИРО" подтверждают эффективность: молодь щуки фиксируется практически в каждом замете мальковой волокуши.

Авандельта служит ключевым инкубатором для сазана, леща, судака, сома и линя. Летом эти виды концентрируются здесь для набора веса, пользуясь развитой кормовой базой. Однако, как отмечают исследователи, июньские показатели плотности молоди пока не достигли пиковых значений — основные массы рыб переместятся в эту зону позднее.

Вид рыбы Статус в регионе Карась, бычок, красноперка Рост популяции, адаптация к мелководью Щука, лещ, судак Активный нерест, зависимость от кормовой базы

Ответы на популярные вопросы

Почему стало больше карасей и бычков?

Из-за маловодности и снижения уровня Каспия увеличилась площадь мелководья, где этим видам комфортнее размножаться.

Является ли это катастрофой для экосистемы?

Нет, это циклический процесс, аналогичный ситуации 1970-х годов, когда природа адаптируется к текущему водному балансу.

Когда ждать притока молоди промысловых рыб?

Массовая концентрация молоди леща, сазана и сома в култучной зоне прогнозируется на период после июня.

Как ученые отслеживают этот процесс?

Специалисты проводят регулярный мониторинг в ключевых участках дельты, включая Васильевский и Главный банки, используя методы контрольных ловов.

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