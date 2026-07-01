Пассажирам Ленинградского направления МЦД-3 придется пересмотреть свои планы на июль. С 3 по 29 число на ветке вводится временный график движения поездов. Изменения затрагивают самый востребованный участок между станциями Зеленоград-Крюково и Останкино.
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания предупреждает: привычный ритм движения нарушится. Часть рейсов отменят на всем маршруте следования. Другие поезда станут короче — их конечными точками станут станции Ховрино и Сходня вместо привычных пунктов назначения.
Отдельные составы проследуют через Фирсановскую без остановки. В часы пик интервалы между поездами могут вырасти до 30 минут. Это фактически превращает привычный "наземный метрополитен" в обычную пригородную электричку с большим временем ожидания платформе. Тем, кто использует экологичный транспорт для поездок до станций, стоит заранее планировать маршруты с учетом возможных задержек.
"Подобные вынужденные перерывы в графике неизбежны при обновлении логистических узлов, однако для пассажиров это влечет серьезные временные потери в летний период", — разъяснила специалист по городской инфраструктуре Ольга Морозова.
Масштабные работы на путях требуют технологических окон. Снижение интенсивности движения — единственный способ обеспечить безопасность при проведении технических работ. Нестабильная летняя погода лишь добавляет нагрузки на рельсовую инфраструктуру, вынуждая инженеров чаще следить за состоянием полотна.
Сейчас важно сверяться с актуальными данными в режиме реального времени. Актуальная информация доступна на информационных табло станций, официальном сайте МТ ППК и в приложении "РЖД Пассажирам".
|Тип ограничения
|Суть изменения
|Полная отмена
|Ряд поездов не выйдет на маршрут
|Укороченные рейсы
|Маршрут оборвется в Ховрино или Сходне
|Пропуск остановок
|Станция Фирсановская временно исключена из графика
"Увеличение интервалов до 30 минут — это существенный разрыв, который меняет экономическую доступность территорий вдоль линии МЦД, так как жители привыкли к высокой частоте курсирования составов", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
Данные публикуются на информационных стендах станций, на портале АО "МТ ППК" и в приложении "РЖД Пассажирам".
Да, все абонементы и билеты остаются действительными на тех составах, которые указаны в скорректированном расписании.
Интервалы между рейсами вырастут до половины часа, что может увеличить общее время поездки в зависимости от стыковки с другими видами транспорта.
Период выбран исходя из плановых графиков ремонта инфраструктуры, необходимых для обеспечения безопасного функционирования магистрали.
Пассажирам стоит учитывать, что логистические цепочки складской недвижимости в регионе сейчас также переживают перестройку, что в сочетании с пересылкой поездов может создать дополнительную нагрузку на инфраструктуру Подмосковья.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.