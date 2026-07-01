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Отмена поездов и пропуск станций: как изменится жизнь пассажиров МЦД-3 в Подмосковье

Россия » Центр » Московская область

Пассажирам Ленинградского направления МЦД-3 придется пересмотреть свои планы на июль. С 3 по 29 число на ветке вводится временный график движения поездов. Изменения затрагивают самый востребованный участок между станциями Зеленоград-Крюково и Останкино.

МЦД-3
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЦД-3

Как изменится расписание МЦД-3

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания предупреждает: привычный ритм движения нарушится. Часть рейсов отменят на всем маршруте следования. Другие поезда станут короче — их конечными точками станут станции Ховрино и Сходня вместо привычных пунктов назначения.

Отдельные составы проследуют через Фирсановскую без остановки. В часы пик интервалы между поездами могут вырасти до 30 минут. Это фактически превращает привычный "наземный метрополитен" в обычную пригородную электричку с большим временем ожидания платформе. Тем, кто использует экологичный транспорт для поездок до станций, стоит заранее планировать маршруты с учетом возможных задержек.

"Подобные вынужденные перерывы в графике неизбежны при обновлении логистических узлов, однако для пассажиров это влечет серьезные временные потери в летний период", — разъяснила специалист по городской инфраструктуре Ольга Морозова.

Причины корректировки движения

Масштабные работы на путях требуют технологических окон. Снижение интенсивности движения — единственный способ обеспечить безопасность при проведении технических работ. Нестабильная летняя погода лишь добавляет нагрузки на рельсовую инфраструктуру, вынуждая инженеров чаще следить за состоянием полотна.

Сейчас важно сверяться с актуальными данными в режиме реального времени. Актуальная информация доступна на информационных табло станций, официальном сайте МТ ППК и в приложении "РЖД Пассажирам".

Тип ограничения Суть изменения
Полная отмена Ряд поездов не выйдет на маршрут
Укороченные рейсы Маршрут оборвется в Ховрино или Сходне
Пропуск остановок Станция Фирсановская временно исключена из графика

"Увеличение интервалов до 30 минут — это существенный разрыв, который меняет экономическую доступность территорий вдоль линии МЦД, так как жители привыкли к высокой частоте курсирования составов", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Где искать информацию об отмене конкретного рейса?

Данные публикуются на информационных стендах станций, на портале АО "МТ ППК" и в приложении "РЖД Пассажирам".

Будут ли действовать проездные билеты в измененных поездах?

Да, все абонементы и билеты остаются действительными на тех составах, которые указаны в скорректированном расписании.

На сколько увеличится время в пути?

Интервалы между рейсами вырастут до половины часа, что может увеличить общее время поездки в зависимости от стыковки с другими видами транспорта.

Почему работы назначены именно на этот период?

Период выбран исходя из плановых графиков ремонта инфраструктуры, необходимых для обеспечения безопасного функционирования магистрали.

Пассажирам стоит учитывать, что логистические цепочки складской недвижимости в регионе сейчас также переживают перестройку, что в сочетании с пересылкой поездов может создать дополнительную нагрузку на инфраструктуру Подмосковья.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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