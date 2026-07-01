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29 тонн опасного мяса сожгли в Саратовской области: как не купить некачественный продукт

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области ветеринарные службы отправили на уничтожение десятки тонн некондиционной продукции. Специалисты регионального управления ветеринарии за пять месяцев 2026 года пресекли попадание на прилавки опасного продовольствия, которое могло стать источником серьезных заболеваний.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

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Масштаб работы впечатляет: с начала года инспекторы организовали 1,7 миллиона ветеринарно-санитарных экспертиз. Под пристальным надзором оказались как товары животного происхождения, так и продукция с полей и ферм. Работа надзорных органов часто предупреждает об опасном мясе, которое недобросовестные продавцы пытаются сбыть в обход системы контроля.

"Регулярный мониторинг позволяет купировать риски еще на подступах к торговым сетям. Когда мы находим паразитарные патологии, это не просто статистика, а прямая защита здоровья потребителя от тяжелых инфекций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по аграрной политике Виктор Смирнов.

В текущем году ветеринарные врачи выявили 244 случая паразитарных заболеваний среди скота. Чаще всего нарушения фиксируют в мелких и крупных фермерских хозяйствах, где не всегда соблюдаются графики профилактической обработки животных.

Куда уходит опасный брак

Общий объем продукции, не прошедшей проверку, исчисляется десятками тонн. В список "неликвида" вошли 29 тонн мяса и субпродуктов, 356 килограммов рыбы, 383 килограмма молока и около 6,4 тонны овощей и зелени. Весь этот объем был изъят из оборота и исключен из цепочки продаж.

Категория товара Объем уничтоженной продукции
Мясная продукция 29 тонн
Растительная продукция 6,4 тонны
Молочная продукция 383 килограмма
Рыба 356 килограммов

Методы утилизации зависят от степени опасности товара. Если выявлены серьезные заболевания, продукцию сжигают в специализированных печах. В иных случаях допускается техническая переработка, например, превращение отходов в мясокостную муку для нужд непищевой промышленности.

"Технологическая переработка допустима лишь при отсутствии рисков заражения вирусами. В противном случае термическое уничтожение — единственно возможный способ обезопасить рынок", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт в сфере ветеринарного законодательства Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Где уничтожают изъятую продукцию?

Ликвидацию опасных партий проводят специализированные предприятия, обладающие промышленными установками для высокотемпературного сжигания или переработки отходов.

Что делают с продукцией, которую не нужно сжигать?

При отсутствии биологической опасности товар отправляют на промышленную утилизацию, например, для производства безопасной мясокостной муки, используемой в кормопроизводстве.

Как часто проводят проверки?

Экспертиза продукции носит постоянный характер: за пять месяцев 2026 года ветеринарные службы области проверили 1,7 миллиона партий различных товаров.

Почему мясо признают непригодным к продаже?

Основанием становятся результаты ветеринарно-санитарных исследований, выявляющие патологии, заражение паразитами или нарушение условий хранения, делающее товар токсичным.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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