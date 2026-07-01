Новый "контролер" на Шолохова: где в Ростове установили камеру, штрафующую за всё подряд

Ростовские водители обнаружили очередную "ловушку" для скоростного режима. На проспекте Шолохова, вблизи дома №244, заработал новый комплекс автоматической фиксации нарушений. Устройство работает сразу в двух направлениях, не оставляя шансов тем, кто привык "пролетать" этот участок без оглядки на спидометр.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорожная камера

Тотальный надзор на проспекте Шолохова

Местные автолюбители в социальных сетях отреагировали с долей сарказма. Участок долгое время оставался одним из немногих мест, где поток транспорта двигался свободно. Теперь, когда водители освоили комфортную трассу, власти решили добавить строгости. Некоторые пользователи иронизируют, что сумма штрафов с этого отрезка может покрыть затраты на укладку нового асфальта быстрее, чем планировалось.

Ситуация с контролем на дорогах накаляется на фоне того, что бизнес в регионе переживает сложные времена, а доходы предприятий Ростовской области заметно снизились. Вероятно, пополнение бюджета через систему штрафов станет одним из приоритетных направлений.

"Установка камер в местах, где трафик традиционно высок, преследует цель не только дисциплинировать, но и сформировать стабильный поток поступлений в дорожные фонды регионов", — предположил в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Зачем дорогам "цифровой глаз"

Официальной информации о включении прибора в штатный режим пока нет. Однако опыт предыдущих лет показывает: камеры начинают "рассылать письма счастья" почти сразу после установки. К 2026 году парк систем контроля в регионе вырастет до 400 комплексов. "Цифровой глаз" считывает не только превышение скорости.

Современные комплексы распознают разговоры по мобильному телефону, отсутствие ремней безопасности и даже игнорирование требований разметки. Подобное ужесточение правил происходит на фоне того, как ростовские автомобилисты массово переходят на газ, пытаясь сэкономить на фоне пустеющих баков и нестабильной ситуации на АЗС.

"Техническое оснащение трасс позволяет фиксировать широкий спектр нарушений. Это вынуждает водителей пересматривать манеру вождения, особенно в зонах с интенсивным трафиком, где даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова.

Тип правонарушения Последствия Превышение скорости Административный штраф по КоАП Использование телефона за рулем Фиксация и начисление штрафа Выключенные фары Обязательное привлечение к ответственности

Ответы на популярные вопросы

Как узнать, работает ли камера?

Если на табло горит индикация или знаки призывают снизить скорость, комплекс уже находится в рабочем состоянии.

Могут ли камеры штрафовать за отсутствие ремня?

Да, современные комплексы обладают нейросетевым анализом, который безошибочно выявляет непристегнутых пассажиров и водителей.

Поможет ли жалоба на ошибки камеры?

Оспорить штраф можно через сервис "Госуслуги" в течение 10 дней после получения постановления.

Где ожидается появление следующих камер?

Масштабное расширение сети до 400 комплексов затронет все оживленные магистрали и выезды из города.

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