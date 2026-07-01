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Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности

Россия » Сибирь » Омск

В Омской области объявлен режим беспилотной опасности. Тревожный сигнал поступил сегодня, 1 июля, ориентировочно в 16:30. Региональные власти незамедлительно перевели городские и областные медицинские учреждения в особый режим работы. Пациентов и персонал начали эвакуировать из зданий в безопасные зоны.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Масштаб оперативных мер

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили факт проведения эвакуационных мероприятий. Главные врачи медицинских организаций действуют строго по разработанным внутренним инструкциям, опираясь на указания Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). В разных районах Омска слышны звуки сирен, оповещающих горожан о потенциальной угрозе с воздуха.

Подобный сценарий становится для региона вторым за последнее время. Первое объявление опасности, которое совмещалось с предупреждением о возможной ракетной угрозе, зафиксировали в Омске 10 июня. Власти региона уделяют повышенное внимание устойчивости критически важных объектов, включая планы по защите транспортной инфраструктуры.

"При возникновении рисков техногенного характера или атак с применением БПЛА, алгоритмы эвакуации зависят от класса опасности объекта. Медицинские учреждения действуют по протоколу защиты пациентов, так как перемещение лежачих больных требует особого контроля и времени", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ситуация осложняется тем, что регион проходит через испытания разного характера: от аварий на магистральных водопроводах до погодных аномалий. Специалисты напоминают, что во время действия режима опасности критически важно сохранять спокойствие и следовать рекомендациям оперативных служб.

"Жителям необходимо помнить о базовых правилах безопасности: не подходить к окнам и искать укрытие в помещениях без остекления. Вся информация об укрытиях актуализируется муниципальными органами управления в режиме реального времени", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Параметр Характер изменений
Статус больниц Полная эвакуация по протоколу ТЦМК
Система оповещения Звуковые сигналы тревоги в городе

Ответы на популярные вопросы

Как узнать, где находятся ближайшие укрытия?

Интерактивная карта с адресами доступна на порталах муниципальных администраций и в официальных каналах экстренных служб региона.

Что делать, если сирена застала дома?

Необходимо отойти от окон, занять место в коридоре, ванной или другом помещении с несущими стенами и отсутствием остекления.

Стоит ли пытаться самостоятельно покинуть город во время тревоги?

Нет, это создает пробки и мешает проезду спецтехники. Рекомендуется оставаться в безопасном месте до официальной отмены режима.

Где искать информацию об отмене тревоги?

Актуальные данные оперативно публикуются в аккаунтах губернатора, регионального МЧС и на ресурсах Единой дежурно-диспетчерской службы.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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