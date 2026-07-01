"Два футбольных поля Победы": как ярославские пенсионерки спасают бойцов на СВО

Семь добровольцев под началом Галины Павловны Чевтаевой в Ярославле превратили плетение маскировочных сетей в отлаженный конвейер мужества. С 2023 года команда выпустила 600 изделий. Общая площадь готового покрытия сопоставима с двумя футбольными полями. Камуфляж отправляют бойцам 136-го гвардейского артиллерийского полка и другим частям, выполняющим задачи СВО.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ маскировочная сетка

Сетка как броня: народный тыл в Ярославле

Для мастериц эта работа — личный вклад в общее дело. У многих участниц объединения в зоне боевых действий находятся близкие. У руководителя группы Галины Павловны там защищают Родину двое сыновей. Каждую из 7200 ленточек в плетении волонтеры закрепляют с расчетом на надежную маскировку техники от глаз противника.

"Народная поддержка в тылу играет критическую роль для психологического состояния наших бойцов. Когда военнослужащие получают защиту, созданную руками земляков, они чувствуют неразрывную связь с домом и уверенность в надежном тыле", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Перед Новым годом поступил экстренный запрос на партию маскировки. Волонтёры отложили личные дела и за считанные дни подготовили восемь сетей, работая до глубокой ночи. Скорость и качество для них стоят на первом месте: это не просто хобби, а способ уберечь технику и жизни людей.

Кто помогает мастерицам

Работа объединения опирается на поддержку крупных общественных организаций. Дом профсоюзов предоставил волонтерам удобное помещение для плетения. Поставки материалов обеспечивает Народный фронт, закупая сырье на средства сбора «Всё для Победы!», куда направляют пожертвования жители и предприниматели Ярославской области.

Ресурс Роль в производстве Жители и бизнес Финансирование закупки материалов Народный фронт Координация и поставка сырья Дом профсоюзов Площадка для организации мастерской

К инициативе также подключаются вузы и школы. Молодежь и преподаватели выделяют время, чтобы внести свой вклад в общее полотно победы. Как справляются регионы с инфраструктурными задачами, можно прочесть в материалах о развитии пешеходного центра Ярославля или ремонте дорожных магистралей.

"Масштабирование подобных низовых инициатив требует системного подхода к управлению ресурсами. Организация мастерских на базе существующих муниципальных или общественных площадок — наиболее эффективный путь развития гражданского общества в текущих условиях", — констатировал политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Где находится мастерская?

Волонтерский пункт расположен в Ярославле по адресу: улица Свободы, дом 87а.

Можно ли стать волонтером без опыта?

Да, присоединиться к изготовлению покрытия может любой желающий, обучение происходит на месте.

Как уточнить график работы?

Информацию о времени работы мастерской можно получить в Народном фронте по телефону (4852) 21-86-65.

Что требуется от волонтера?

Основные требования — усидчивость, желание помогать и готовность уделять время полезному труду в составе команды.

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