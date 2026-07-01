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Нижегородская телебашня превратится в "дорожный знак": что покажут в честь юбилея ГИБДД

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижний Новгород отмечает 90-летие Госавтоинспекции необычным визуальным жестом. С 1 по 3 июля 196-метровая телебашня превратится в гигантский световой индикатор дорожных правил. Объект РТРС будет транслировать графику, имитирующую элементы дорожной инфраструктуры.

Нижний Новгород
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нижний Новгород

Дорожная графика в небе над городом

Вечерняя подсветка башни в период с 21:30 до 22:00 будет напоминать водителям и пешеходам о важности соблюдения ПДД. На технологических гранях сооружения появятся динамические изображения пешеходного перехода, узнаваемого в народе как «зебра». В дополнение к этому художники по свету создали видеокомпозицию с «вафельницей» — желтой перекрестной разметкой.

Цветовая гамма также выбрана не случайно. Световое панно будет периодически переливаться красным и синим, отсылая к спецсигналам патрульных автомобилей. Медиафасад дополнит праздничную инсталляцию бегущей строкой с поздравлением: «Госавтоинспекции — 90 лет». Стоит отметить, что регион продолжает инвестировать в развитие собственной социальной инфраструктуры, делая упор на качественные визуальные пространства.

"Подобные акции играют роль мощного социального якоря. Они напоминают гражданам о специфике ведомства не через штрафные квитанции, а через эстетическое восприятие городской среды", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Юбилей как повод для безопасности

Дата 3 июля выбрана неслучайно: именно в этот день в 1936 году в СССР образовали структуру, ставшую сегодня ключевым подразделением МВД по контролю за безопасностью на дорогах. Помимо надзорных функций, сотрудники ведомства сегодня активно внедряют цифровые решения в сфере транспортного контроля и управления потоками.

"С точки зрения административного управления, такие публичные напоминания о юбилее ГИБДД помогают легитимизировать работу ведомства в глазах участников дорожного движения. Это работа над имиджем службы, которая часто воспринимается через призму конфликтов, а не общественной пользы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Сколько дней будет работать подсветка?

Специальная праздничная иллюминация будет включена на телебашне в течение трех дней — с 1 по 3 июля.

В какое время можно увидеть световое шоу?

Организаторы запланировали ежедневный запуск динамических видеокомпозиций с 21:30 до 22:00.

Что именно будет изображено на медиафасаде?

В проекции используют графику пешеходной «зебры», диагональную разметку перекрестков («вафельницу») и юбилейные надписи, дополненные цветами спецсигналов.

Каков повод для проведения акции?

Подсветка приурочена к 90-летию со дня образования Госавтоинспекции, которая ведет свою историю с 1936 года.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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