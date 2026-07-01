Калининградцам предлагают заправляться по госномерам: как будет работать новая схема

Калининградские водители столкнулись с бытовым кризисом: поездка на АЗС превратилась в изнуряющий квест. У станций выстраиваются колонны, провоцируя конфликты и затрудняя движение, а рост издержек в транспортном секторе лишь усугубляет ситуацию. Глава регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев предложил метод "цифровой очереди", чтобы разрядить обстановку без бумажной волокиты.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

Регулировка потока

Идея Румянцева проста: распределить визиты автомобилистов на АЗС, ориентируясь на последнюю цифру в регистрационном знаке машины. Логика такова: в понедельник заправляются владельцы номеров от 0 до 3, во вторник — от 4 до 6, в среду — от 7 до 9. Таким образом, повторный заезд возможен только через три дня. Такое "расписание" должно исключить стихийное скопление транспорта.

"Регулирование спроса таким способом позволит избежать хаоса, с которым мы сталкиваемся сегодня, при этом сохраняя привычный лимит в 30 литров на одну машину", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для сравнения: подобные схемы уже тестируют соседи. В Орловской области на 57 станциях "Роснефть" и "Газпром" вводят аналогичный алгоритм, но с допуском к колонкам по парам цифр: 0-1, 2-3 и так далее. При этом соседний регион планирует увеличить разовый лимит до 50 литров.

Бюрократические риски

Введение бумажных талонов юрист считает тупиковым путем. По его мнению, печать бланков, организация выдачи и контроль за их обращением создадут неповоротливую систему. В условиях, когда транспортная инфраструктура региона работает на пределе, любые проволочки недопустимы. Кроме того, эксперт указывает на высокий риск спекуляций: "черный рынок" талонов может появиться моментально.

"Административные методы должны быть максимально прозрачными. Попытки внедрить сложные схемы контроля всегда упираются в человеческий фактор и неизбежные очереди за самими разрешениями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Метод регулирования Эффективность График по номерам Высокая: автоматическое распределение нагрузки без документов. Талонная система Низкая: риск коррупции и высокая бюрократизация.

Ответы на популярные вопросы

Кто должен контролировать соблюдение графика?

Предполагается, что контроль ляжет на плечи операторов АЗС, как и в случае с ограничениями по объему топлива.

Обязательно ли вводить жесткие ограничения?

Нет, мера носит рекомендательный характер для снижения ажиотажа и разгрузки трафика.

Что делать, если машина нужна каждый день?

Расчет основан на среднем потреблении топлива; при правильном лимите 30-50 литров запаса должно хватать на цикл до следующей "очереди" конкретной цифры.

Помогут ли другие регионы сырьем?

Вопрос логистики остается внутренним делом субъекта, графики лишь инструмент управления текущим остатком в баках граждан.

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