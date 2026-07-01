Один вагон на вес топлива: в Забайкалье железная дорога приняла удар бензинового кризиса

Забайкальская железная дорога увеличивает пропускную способность маршрута Чита — Сретенск на фоне острого дефицита автомобильного топлива. К единственному пригородному поезду добавили второй вагон, чтобы жители могли добраться до пунктов назначения без поиска дефицитного бензина. Региональные власти пошли на этот шаг после введения режима повышенной готовности и жестких лимитов на заправках. В материале разберем, как Забайкалье адаптируется к топливному кризису и какие ограничения действуют для частников и бизнеса.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Рельсы вместо пустого бака

Пригородный состав номер 6556/6555 теперь курсирует в удвоенном составе. Раньше до Сретенска ходил всего один вагон, но засуха на заправках заставила людей пересесть на общественный транспорт. Поезд отправляется из Читы по пятницам и возвращается из Сретенска в воскресенье, делая в пути почти два десятка остановок. Билеты продают в кассах вокзала Чита-2 или по телефону горячей линии, который открыли для оперативной связи с пассажирами.

"Увеличение нагрузки на железнодорожный транспорт — естественная реакция системы на сбои в логистике горючего. В таких условиях важно не просто добавить вагоны, а обеспечить четкую стыковку рейсов с потребностями жителей малых городов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Бензин по талонам и лимитам

Топливный голод накрыл Читу еще в середине июня, а к концу месяца ситуация перешла в разряд чрезвычайных. Губернатор Александр Осипов ограничил продажу бензина физическим лицам: теперь в одни руки отпускают не более 15 литров в сутки. На некоторых сетевых АЗС, таких как БРК и Корса, пистолеты с бензином вовсе замотаны скотчем. Там осталось только дизельное топливо, которое мгновенно прибавило в цене пятую часть прежней стоимости.

"Региональные бюджеты всегда остро реагируют на подобные перебои, так как инфляционное давление на сельхозпроизводителей и перевозчиков растет моментально. Сейчас главная задача — удержать цены на социально значимые товары, несмотря на подорожание логистики", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Категория мер Текущие ограничения Частные водители Лимит 15 литров в бак за сутки Спецслужбы и ЖКХ Приоритетное обеспечение вне очереди Работа заправок Переход на круглосуточный режим с патрулями

Политические споры вокруг дефицита

Очереди на заправках спровоцировали жесткую критику со стороны федеральных законодателей. Депутат Госдумы Андрей Гурулев обвинил местное правительство в медлительности и слабом контроле над ситуацией. Пока власти разворачивают мобильные туалеты у АЗС и выставляют полицейские посты для охраны правопорядка, жители ищут альтернативные способы передвижения.

"Муниципальные фильтры и механизмы управления в крае сейчас проходят проверку на прочность. Конфликт между региональным центром и федеральными интересами может обостриться, если ситуация с поставками не выровняется в ближайшие недели", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Где купить билет на поезд?

Проездные документы продаются в кассе станции Чита-2 или бронируются по бесплатному номеру телефона 8-800-301-3366.

Сколько бензина можно заправить?

Для граждан установлен предел в 15 литров горючего в штатный бак автомобиля один раз в сутки.

Кто получает топливо первым?

Власти составили список приоритетов: сначала экстренные службы (скорая, полиция), затем транспорт ЖКХ и службы по доставке продуктов.