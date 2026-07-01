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Лишняя капля может стать опасной: в Орловской области превысили норму пестицида при обработке полей

Россия » Центр » Орел

Орловские аграрии из компании "Орел-Агро-Продукт" превратили обработку полей в опасный химический эксперимент. В Кромском районе зафиксировали превышение дозировки ядохимикатов при опрыскивании посевов рапса. Нарушение вскрылось благодаря цифровому мониторингу, который видит каждое действие сельхозтехники в реальном времени. Теперь предприятию придется отвечать за лишние граммы активного вещества, попавшие в почву. Малейший сбой в настройках опрыскивателя может обернуться серьезным ударом по экологии региона.

Фермер держит ком земли с корнями и зелеными ростками на фоне поля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер держит ком земли с корнями и зелеными ростками на фоне поля

Цифровой след на пашне

Инспекторы Россельхознадзора вычислили нарушителей через федеральную систему "Сатурн". Этот сервис заменяет старые журналы учета и работает как точный навигатор для агрохимии. Система фиксирует путь каждой канистры пестицидов от заводского конвейера до конкретного гектара земли. Скрыть реальный расход химикатов в таких условиях практически невозможно.

"Контроль через цифровые платформы сегодня напоминает работу системы ГЛОНАСС на транспорте. Любое отклонение от маршрута или регламента сразу подсвечивается красным в базе данных", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Проверка данных за 10 июня показала, что при обработке ярового рапса составом "Илион" техника выдала 1,23 литра на гектар. По регламенту верхняя планка дозировки ограничена 1,2 литра. Лишние тридцать граммов препарата на каждый гектар стали поводом для административного разбирательства.

Цена лишнего миллилитра

Превышение нормативов в сельском хозяйстве часто списывают на погрешность оборудования или невнимательность персонала. В Кромском районе такая "ошибка" затронула значительные площади посевов. Препарат "Илион" относится к мощным средствам защиты растений, и его избыток превращает лекарство для культуры в яд для земли.

"Для аграрного бизнеса даже небольшое превышение концентрации реагентов — это прямой риск потери урожая и санкций. Передозировка может вызвать ожоги растений и накопление токсинов в конечной продукции", — отметил специально для Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Россельхознадзор вынес предприятию официальное предупреждение. Ведомство подчеркивает, что такие инциденты угрожают здоровью жителей и состоянию окружающей среды. Если компания не откалибрует технику и не усилит дисциплину, следующая проверка может закончиться крупными штрафами или приостановкой деятельности.

Строгие рамки полевых работ

Экологическая ситуация в районах с высокой плотностью агрохолдингов остается на особом контроле. Инспекторы проверяют не только объем внесенных удобрений, но и погодные условия в момент работ. Чрезмерная концентрация химии в сочетании с ветром или дождем может привести к вымыванию ядов в ближайшие водоемы.

"Каждое нарушение регламента использования химии наносит ущерб биоразнообразию территории. Загрязнение рек и гибель насекомых-опылителей часто начинаются именно с таких неучтенных доз на полях", — пояснил эксперт Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Параметр проверки Фактический показатель
Препарат для обработки Илион (гербицид)
Допустимая норма 0,8 — 1,2 л/га
Реальный расход 1,23 л/га

Ответы на популярные вопросы

Чем грозит превышение нормы химии?

Избыток пестицидов может привести к гибели пчел, загрязнению грунтовых вод и накоплению вредных веществ в рапсе, который идет на переработку.

Как работает система Сатурн?

Аграрии обязаны вносить в базу данных информацию о каждой закупке и применении химикатов, что позволяет государству видеть прозрачную картину использования ядов.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, аграрный эксперт Виктор Смирнов, эколог Игорь Степанов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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