Более 7,4 тысячи школьников и студентов Саратовской области нашли подработку в первой половине 2026 года. Трудоустройство через государственные кадровые центры гарантирует подросткам официальное оформление, соблюдение норм рабочего времени и защиту трудовых прав.
Министерство труда и социальной защиты региона сообщает, что список популярных вакансий для молодежи весьма широк. Подростки пробуют силы в торговле, администрировании, культуре и социальной сфере. В перечне профессий — работники торгового зала, комплектовщики, делопроизводители, младшие воспитатели, артисты и даже руководители кружков.
"Ранний выход на рынок труда — это лучший способ для молодежи развить дисциплину и ответственность. Мы фиксируем рост интереса к таким программам, причем даже в периоды, когда бюджетные приоритеты направлены на поддержку юных семей", — отметила в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Елена Романова.
Государство не только контролирует качество рабочих мест, но и доплачивает молодым сотрудникам сверх заработной платы, которую готовят наниматели. Ежемесячная финансовая поддержка составляет 3,7 тысячи рублей. Для детей участников специальной военной операции сумма выше — 5 тысяч рублей.
"Вовлечение подростков в региональную экономику требует создания понятных правил. Это не только легальный доход, но и фильтрация опасных предложений, которые часто встречаются на неорганизованных рынках, аналогично тому, как жестко пресекается распространение контрафактной продукции в торговле", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Поиск вакансий упрощают цифровые платформы. Портал "Работа России" предлагает молодым соискателям более 20 сервисов: от профориентационного тестирования до помощи в подготовке к первому в жизни собеседованию. Эксперты фиксируют снижение уровня неустроенности молодежи именно благодаря интеграции подобных ресурсов в повседневную практику кадровых агентств.
Выплата полагается всем подросткам, которые оформили трудоустройство через официальные кадровые центры Саратовской области.
Для таких категорий граждан размер областной финансовой поддержки увеличен и составляет 5 тысяч рублей в месяц вместо стандартных 3,7 тысячи.
На портале "Работа России" доступны сервисы профориентации, составления резюме и консультации по юридическим вопросам.
Полностью. Специалисты центров проверяют работодателей на соблюдение трудового кодекса, исключая эксплуатацию детского труда.
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