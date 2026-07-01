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Большая вода возвращает большие планы: Вятку готовят к самому крупному перезапуску за десятилетия

Россия » Поволжье » Киров

Реку Вятку готовят к возвращению статуса полноценной транспортной магистрали после тридцатилетнего застоя. Губернатор Кировской области Александр Соколов обсудил с федеральным руководством реанимацию местных судоремонтных мощностей и расширение программ дноуглубления. Речь идет о загрузке заводов в Аркуле и Сосновке, которые сохранили базу, но годами зависели от сезонности и падения уровня воды. Теперь регион рассчитывает на крупные государственные заказы по обновлению речного флота и барж.

Судоремонтный завод
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Судоремонтный завод

Новый курс речной логистики

Мелководье десятилетиями душило экономику прибрежных районов Кировской области. С середины девяностых на Вятке перестали проводить путевые работы, что сделало регулярную навигацию невозможной. Ситуацию начали исправлять точечно: за последние два года расчистили участки у Котельнича и на границе с Татарстаном. Это позволило возобновить перевозку стройматериалов, включая песок и щебень, которые теперь доставляют в областной центр водой.

"Восстановление судоходства напоминает ремонт старой трассы: сначала латаем дыры, потом расширяем полотно. Развитие гарантированных глубин напрямую подстегнет интерес частных инвесторов к прибрежным логистическим центрам", — объяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова специально для Pravda.Ru.

Заводы выходят из спячки

Главная проблема предприятия в Аркуле — удаленность от глубокой воды на 176 километров. Сейчас завод может принимать суда на ремонт только в короткий период паводка, что делает производство неритмичным. Региональные власти планируют синхронизировать работу земснарядов с графиком заказов, чтобы заводы в Нолинском и Вятскополянском районах не простаивали большую часть года. Обновление производственных баз уже идет, остается закрепить за ними федеральный объем работ.

"Загрузка региональных верфей крупными заказами — это не просто сохранение рабочих мест. Это мощный рычаг для пополнения местных бюджетов, которые долгое время сидели на голодном пайке из-за деградации речной инфраструктуры", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов в беседе с Pravda.Ru.

Участок реки/объект План до 2026 года
Протяженность судового хода Увеличение до 68 километров
Завод в Сосновке Модернизация цехов под ремонт барж
Граница с Татарстаном Обеспечение сквозного прохода судов

Борьба с речным характером

Вятка капризна и склонна к быстрому заиливанию, поэтому разовой расчистки дна недостаточно. Для стабильной работы заводов технику придется держать на фарватере постоянно. Губернатор Соколов уверен, что компетенции мастеров в Аркуле и Сосновке позволяют ремонтировать суда любой сложности. Главное — обеспечить физическую возможность доставки этих судов к причальным стенкам заводов в течение всей навигации.

"Любое масштабное вмешательство в русло реки требует точных расчетов, чтобы не спровоцировать разрушение берегов. Грамотное дноуглубление поможет не только флоту, но и защитит прибрежные села от непредсказуемых разливов", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова эксперт Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Зачем углублять Вятку именно сейчас?

Перевозка инертных материалов (песок, щебень) водой в несколько раз дешевле автомобильной. Это снижает стоимость строительства дорог и жилья в регионе.

Как это поможет жителям поселка Аркуль?

Завод является градообразующим. Стабильные федеральные заказы означают круглогодичную занятость и обновление инженерных сетей в жилом секторе поселка.

Будет ли на Вятке пассажирское движение?

Расчистка перекатов — первый шаг. После обеспечения безопасности хода власти планируют развивать речной туризм и прогулочные маршруты у Кирова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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