Без диплома на "золотую" зарплату: кому в Приморье готовы платить от 200 тысяч рублей

Рынок труда в Приморье перегрет спросом на специалистов. Данные сервиса hh. ru за май и июнь 2026 года фиксируют 2,6 тысячи объявлений с окладами от 200 тысяч рублей. Это не просто статистическая аномалия, а закономерная реакция на кадровый голод в ключевых секторах экономики.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сварщик варит металлическую конструкцию в цеху

Зарплатный бум на востоке

Вахтовый метод остается драйвером доходов: 42% "дорогих" позиций требуют готовности к длительным экспедициям. Это меньше, чем в Бурятии или Забайкалье, где доля вахтовиков доходит до 80%, но тенденция очевидна. Остальные 58% предложений рассчитаны на локальных сотрудников, что подтверждает рост внутренней деловой активности, вопреки тому, что промышленность региона сталкивается с системными вызовами при модернизации мощностей.

"Работодатели готовы переплачивать дефицитным специалистам, потому что стоимость простоя оборудования или срыв логистической цепочки обходится в разы дороже. Мы видим структурный сдвиг: деньги идут туда, где они создают реальный товар или услугу", — констатировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по бюджету и экономике регионов Валерий Козлов.

Кто зарабатывает больше всех

Основную долю высокооплачиваемых мест формируют строительство и сфера проектирования (12%). За ними следуют логистические компании и бизнес-услуги. В лидерах по доходам — "синие воротнички": водители, сварщики и машинисты. Их доля в общем рейтинге вакансий превышает спрос на офисный менеджмент.

Сектор Доля вакансий Строительство и проектирование 12% Рабочие профессии (сварщики, водители) 8% Логистика и бизнес-услуги 4%

На что смотрят наниматели

Дипломы уходят на второй план. В четырех случаях из пяти работодатели вообще не спрашивают корочку об образовании. Главный актив кандидата — подтвержденный опыт работы. Для 54% вакансий планка по стажу составляет до трех лет, для 22% — до шести. Только каждый пятый наниматель готов взять "чистого" специалиста без стажа, рассчитывая на быстрое обучение на местах.

"В регионах сейчас наблюдается аномальная борьба за руки. При этом масштабное строительство нового жилья требует постоянного притока рабочих групп. Мы видим, что рынок переходит от бумажных требований к оценке практической сноровки, что стимулирует специалистов повышать квалификацию на месте", — отметила специалист по развитию городской инфраструктуры Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли высшее образование для зарплаты от 200 тысяч?

В 80% случаев это не является обязательным требованием. Компании оценивают реальный навык и опыт.

Все ли высокооплачиваемые вакансии требуют вахты?

Нет, лишь 42%. Большая часть предложений ориентирована на работу в местах проживания соискателей.

Каков минимальный стаж для соискателя высокой зарплаты?

Для большинства позиций обязателен опыт от одного года. Новичкам доступно около 20% таких вакансий.

Какие специалисты сейчас самые востребованные в Приморье?

Сварщики, машинисты, водители самосвалов, а также квалифицированные инженеры-технологи.

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