Нижегородская область срывает куш: на что на самом деле потратят 150 миллионов

Нижегородская область закрепила за собой статус одного из главных молодежных центров страны, победив сразу в двух федеральных конкурсах: "Регион для молодых" и "Регион добрых дел". Эти программы, ставшие частью национального проекта "Молодёжь и дети", позволят привлечь в регион солидное финансирование для обновления социальной инфраструктуры и поддержки волонтерских инициатив.
Основной финансовый транш в размере 148 миллионов рублей область направит на перезагрузку молодежной политики в муниципалитетах. Флагманским проектом станет открытие современного центра "Мост" в Княгинине. Это пространство объединит предпринимателей, молодых специалистов и творческие коллективы.
"Инвестиции в такие площадки — это создание каркаса для развития территорий. Когда молодежь видит в своем районе условия для работы и отдыха, сопоставимые с крупными городами, снижается миграционный отток и растет привлекательность местной экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Помимо строительства зданий, деньги пойдут на "мягкую" инфраструктуру: обучение кадров и проведение крупных фестивалей. Развитие получит не только сфера досуга, но и поддержка новых инвестиционных проектов на региональном уровне, которые обеспечат молодежь рабочими местами.
Конкурс "Регион добрых дел" принес области еще 5,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на техническое переоснащение десяти существующих Добро. Центров и запуск пяти новых филиалов. География расширения охватывает Ветлугу, Дзержинск, Богородск, Арзамас и Нижний Новгород.
"Создание сети комфортных площадок напрямую влияет на качество городской среды. Волонтерские центры часто становятся драйверами благоустройства дворов и общественных зон, превращая заброшенные помещения в живые общественные пространства", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Обновление материальной базы позволит добровольцам проводить более масштабные акции, включая помощь в организации туристических маршрутов и городских хабов, что особенно актуально в условиях роста нагрузки на сферу услуг Поволжья.
Распределение средств предполагает строгое целевое использование: от закупки оргтехники до организации выездных смен в детские лагеря. Инфраструктурные изменения коснутся не только столицы региона, но и отдаленных районов, создавая равные возможности для самореализации.
|Направление
|Сумма (тыс. руб.)
|"Регион для молодых"
|148 041,70
|"Регион добрых дел"
|5 486,10
Новые площадки для волонтеров появятся в Ветлуге, Дзержинске, Богородске, Арзамасе и Нижнем Новгороде.
Это мультимедийное пространство в Княгинине, предназначенное для молодежного предпринимательства, творчества и обучения специалистов.
На закупку оборудования, обучение координаторов волонтерских групп и проведение региональных форумов.
Да, через развитие инфраструктуры, благоустройство территорий и создание новых возможностей для семейного отдыха и досуга.
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