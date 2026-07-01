Нижегородская область срывает куш: на что на самом деле потратят 150 миллионов

Нижегородская область закрепила за собой статус одного из главных молодежных центров страны, победив сразу в двух федеральных конкурсах: "Регион для молодых" и "Регион добрых дел". Эти программы, ставшие частью национального проекта "Молодёжь и дети", позволят привлечь в регион солидное финансирование для обновления социальной инфраструктуры и поддержки волонтерских инициатив.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ NN-16-05-2022 09

Новые точки сборки: молодежный центр "Мост"

Основной финансовый транш в размере 148 миллионов рублей область направит на перезагрузку молодежной политики в муниципалитетах. Флагманским проектом станет открытие современного центра "Мост" в Княгинине. Это пространство объединит предпринимателей, молодых специалистов и творческие коллективы.

"Инвестиции в такие площадки — это создание каркаса для развития территорий. Когда молодежь видит в своем районе условия для работы и отдыха, сопоставимые с крупными городами, снижается миграционный отток и растет привлекательность местной экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Помимо строительства зданий, деньги пойдут на "мягкую" инфраструктуру: обучение кадров и проведение крупных фестивалей. Развитие получит не только сфера досуга, но и поддержка новых инвестиционных проектов на региональном уровне, которые обеспечат молодежь рабочими местами.

Волонтерский десант: расширение сети Добро. Центров

Конкурс "Регион добрых дел" принес области еще 5,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут на техническое переоснащение десяти существующих Добро. Центров и запуск пяти новых филиалов. География расширения охватывает Ветлугу, Дзержинск, Богородск, Арзамас и Нижний Новгород.

"Создание сети комфортных площадок напрямую влияет на качество городской среды. Волонтерские центры часто становятся драйверами благоустройства дворов и общественных зон, превращая заброшенные помещения в живые общественные пространства", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Обновление материальной базы позволит добровольцам проводить более масштабные акции, включая помощь в организации туристических маршрутов и городских хабов, что особенно актуально в условиях роста нагрузки на сферу услуг Поволжья.

Экономика молодежной политики

Распределение средств предполагает строгое целевое использование: от закупки оргтехники до организации выездных смен в детские лагеря. Инфраструктурные изменения коснутся не только столицы региона, но и отдаленных районов, создавая равные возможности для самореализации.

Направление Сумма (тыс. руб.) "Регион для молодых" 148 041,70 "Регион добрых дел" 5 486,10

Ответы на популярные вопросы

Где откроются новые Добро. Центры?

Новые площадки для волонтеров появятся в Ветлуге, Дзержинске, Богородске, Арзамасе и Нижнем Новгороде.

Что такое центр "Мост"?

Это мультимедийное пространство в Княгинине, предназначенное для молодежного предпринимательства, творчества и обучения специалистов.

На что пойдут деньги "Региона добрых дел"?

На закупку оборудования, обучение координаторов волонтерских групп и проведение региональных форумов.

Влияют ли гранты на жизнь обычных жителей?

Да, через развитие инфраструктуры, благоустройство территорий и создание новых возможностей для семейного отдыха и досуга.

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