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Красный ценник, чёрные последствия: в Саратовской области предупредили об опасном мясе

Россия » Поволжье » Саратов

Покупка мяса на стихийных рынках и в интернете превращается в опасную лотерею для жителей Саратовской области. Продукция без ветеринарных документов может содержать паразитов и следы патологических процессов в тканях. Власти региона усилили контроль над нелегальными точками, передавая данные в Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев раскрыл детали проверок и объяснил, какие скрытые угрозы находят специалисты в тушах сомнительного происхождения.

Разморозка мяса
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разморозка мяса

Опасность уличных прилавков

Приобретение вырезки с рук или через объявления в сети лишает покупателя гарантий качества. Глава ветеринарного управления Алексей Балалаев подчеркнул, что такие товары не проходят государственную экспертизу. Контролирующие органы оперативно блокируют каналы сбыта неисследованного мяса, происхождение которого невозможно отследить. Отсутствие клейма и справок часто означает, что животное забито без предварительного осмотра специалистом.

"Продукция из несанкционированных мест торговли создает прямую угрозу здоровью из-за отсутствия лабораторного контроля. Муниципальные власти стараются ограничивать такие точки, но спрос со стороны населения подпитывает серый рынок", — отметил эксперт Pravda.Ru Владимир Орлов.

Что скрывают туши

Лабораторные исследования часто выявляют механические и воспалительные патологии. В антирейтинге находок лидируют абсцессы, гематомы и застойные кровоизлияния. Если изменения носят незаразный характер, тушу подвергают глубокой зачистке, удаляя пораженные участки. Однако внешний вид куска не всегда гарантирует его чистоту, так как многие дефекты скрыты глубоко в мышечных волокнах.

Паразиты и промпереработка

Второе место по частоте нарушений занимают паразитарные заболевания. Такое мясо категорически запрещено к свободной продаже населению. Его отправляют на специальную промышленную переработку под строгим наблюдением ветеринарных врачей. На стихийных рынках эти патологии игнорируются, что превращает обычный ужин в причину затяжного лечения.

"Безопасность продовольствия напрямую зависит от прозрачности цепочек поставок. Когда мясо попадает на прилавок в обход официальных ветеринарных станций, риски заражения инфекциями возрастают многократно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Как обезопасить себя

Легальные торговые площадки обязаны предоставлять ветеринарные свидетельства по первому требованию. Специалисты рекомендуют избегать покупок в местах, не оборудованных холодильными установками и водоснабжением. Экономия на цене уличного товара оборачивается серьезными расходами на восстановление здоровья после употребления зараженной продукции.

"Покупателям следует внимательно проверять наличие QR-кодов из системы Меркурий на продуктовых рынках. Это единственный надежный способ подтвердить легальность убоя и прохождение экспертизы", — добавила специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Тип дефекта Действия ветеринаров
Абсцессы и гематомы Зачистка пораженных тканей туши
Паразитарные инвазии Направление на промпереработку
Неизвестное происхождение Изъятие и утилизация продукции

Ответы на популярные вопросы

Где чаще всего находят опасное мясо?

Основные зоны риска — стихийные развалы у остановок, торговля из багажников машин и группы в социальных сетях без верификации продавца.

Как проверить продавца на рынке?

Потребуйте ветеринарную справку или заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которая обязана работать на каждом официальном рынке.

Что делать при обнаружении нелегальной точки?

Информацию следует передать в местное управление ветеринарии или оставить жалобу на сайте Роспотребнадзора для проведения проверки.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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