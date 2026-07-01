Золотая молодежь: выпускники Тульской области, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, получат эксклюзивные номера

Российские выпускники, продемонстрировавшие исключительные знания на едином госэкзамене, получат цифровой бонус. Обладатели 200 баллов по сумме двух любых предметов могут претендовать на эксклюзивные мобильные номера с комбинацией "555". Как сообщили в Минпросвещения РФ, программа поощрения талантов будет действовать до конца 2026 года.
Итоговая аттестация 2026 года превратилась в настоящий парад интеллектуальных достижений. По данным профильного министерства, планку в 200 баллов преодолели сразу 933 выпускника. Группа "трехсотбалльников" составила 76 человек, а восемь абитуриентов показали феноменальный результат, набрав 400 баллов.
Абсолютным триумфатором стал один участник, заработавший максимально возможные 500 баллов. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что такие показатели подтверждают готовность молодежи к сложным вызовам и умение работать на результат.
"Такие результаты — это не просто формальные цифры в базе данных, а реальное доказательство качества подготовки наших кадров. Важно, чтобы после школы ребята попадали в современную инфраструктуру колледжей и вузов, где их потенциал трансформируется в профессиональный успех", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Бонусная механика выстроена по принципу технологического лифта: отличникам не нужно доплачивать за премиальный статус в сети. Акцию инициировал один из крупнейших операторов связи. Для тех, кто уже пользуется услугами сети, процедура максимально упрощена — достаточно отправить запрос через личный кабинет и прикрепить подтверждение своих баллов.
Новым абонентам необходимо сначала оформить сим-карту в объединенной сети операторов, а затем подать онлайн-заявку. Эта инициатива вписывается в общую логику поддержки одаренной молодежи в регионах, где наряду с цифровыми бонусами развиваются и программы стратегического развития территорий для привлечения молодых специалистов.
"Мотивация через символические статусы — эффективный механизм. Однако для долгосрочного закрепления талантов в регионах первостепенную роль играют реальные инвестиции в экономику и соблюдение трудовых прав молодежи, чтобы первый трудовой опыт не омрачался долгами по зарплате", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.
Поддержка выпускников становится частью большой работы по созданию комфортных условий для жизни и учебы в субъектах РФ. Это касается не только образовательных льгот, но и общей безопасности среды. Например, в ряде регионов усиливают контроль за состоянием парковых зон и дворов, чтобы отдых студентов не был омрачен природными рисками и инфекциями, распространяемыми вредителями.
|Категория результата ЕГЭ
|Вид поощрения
|От 200 баллов и выше
|Бесплатный номер с комбинацией "555"
|Действующие абоненты
|Дистанционная смена номера через ЛК
Любой выпускник 2026 года, набравший в сумме за два любых предмета ЕГЭ 200 и более баллов.
В рамках данной акции для подтвержденных отличников замена или выдача номера производится бесплатно.
Необходимо предоставить официальное подтверждение результатов ЕГЭ (скриншот из личного кабинета госуслуг или сертификат) и паспортные данные.
Акция носит долгосрочный характер и продлится до конца декабря 2026 года.
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