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Золотая молодежь: выпускники Тульской области, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, получат эксклюзивные номера

Россия » Центр » Тула

Российские выпускники, продемонстрировавшие исключительные знания на едином госэкзамене, получат цифровой бонус. Обладатели 200 баллов по сумме двух любых предметов могут претендовать на эксклюзивные мобильные номера с комбинацией "555". Как сообщили в Минпросвещения РФ, программа поощрения талантов будет действовать до конца 2026 года.

выпускники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпускники

Рекорды ЕГЭ-2026: цифры и факты

Итоговая аттестация 2026 года превратилась в настоящий парад интеллектуальных достижений. По данным профильного министерства, планку в 200 баллов преодолели сразу 933 выпускника. Группа "трехсотбалльников" составила 76 человек, а восемь абитуриентов показали феноменальный результат, набрав 400 баллов.

Абсолютным триумфатором стал один участник, заработавший максимально возможные 500 баллов. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что такие показатели подтверждают готовность молодежи к сложным вызовам и умение работать на результат.

"Такие результаты — это не просто формальные цифры в базе данных, а реальное доказательство качества подготовки наших кадров. Важно, чтобы после школы ребята попадали в современную инфраструктуру колледжей и вузов, где их потенциал трансформируется в профессиональный успех", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Как получить "красивый" номер

Бонусная механика выстроена по принципу технологического лифта: отличникам не нужно доплачивать за премиальный статус в сети. Акцию инициировал один из крупнейших операторов связи. Для тех, кто уже пользуется услугами сети, процедура максимально упрощена — достаточно отправить запрос через личный кабинет и прикрепить подтверждение своих баллов.

Новым абонентам необходимо сначала оформить сим-карту в объединенной сети операторов, а затем подать онлайн-заявку. Эта инициатива вписывается в общую логику поддержки одаренной молодежи в регионах, где наряду с цифровыми бонусами развиваются и программы стратегического развития территорий для привлечения молодых специалистов.

"Мотивация через символические статусы — эффективный механизм. Однако для долгосрочного закрепления талантов в регионах первостепенную роль играют реальные инвестиции в экономику и соблюдение трудовых прав молодежи, чтобы первый трудовой опыт не омрачался долгами по зарплате", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Связь образования и среды

Поддержка выпускников становится частью большой работы по созданию комфортных условий для жизни и учебы в субъектах РФ. Это касается не только образовательных льгот, но и общей безопасности среды. Например, в ряде регионов усиливают контроль за состоянием парковых зон и дворов, чтобы отдых студентов не был омрачен природными рисками и инфекциями, распространяемыми вредителями.

Категория результата ЕГЭ Вид поощрения
От 200 баллов и выше Бесплатный номер с комбинацией "555"
Действующие абоненты Дистанционная смена номера через ЛК

Ответы на популярные вопросы

Кто именно имеет право на получение спецномера?

Любой выпускник 2026 года, набравший в сумме за два любых предмета ЕГЭ 200 и более баллов.

Нужно ли платить за подключение "золотого" номера?

В рамках данной акции для подтвержденных отличников замена или выдача номера производится бесплатно.

Какие документы требуются для участия в акции?

Необходимо предоставить официальное подтверждение результатов ЕГЭ (скриншот из личного кабинета госуслуг или сертификат) и паспортные данные.

До какого времени можно подать заявку?

Акция носит долгосрочный характер и продлится до конца декабря 2026 года.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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