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Пока одни едут без тревоги: эти трассы Свердловской области год за годом собирают самые тяжелые ДТП

Россия » Урал » Екатеринбург

Свердловские трассы продолжают собирать кровавую жатву, превращая асфальт в зону боевых действий. Госавтоинспекция региона обнародовала список направлений, где риск превратить свой автомобиль в груду металлолома зашкаливает. Водителям стоит быть начеку: статистика смертности остается пугающей, несмотря на бравурные отчеты о снижении числа аварий. В этом материале разберем, какие дороги стали ловушками и что происходит с безопасностью на Урале.

Автотрасса
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автотрасса

Тракты смерти на карте региона

Пермский, Тюменский и Серовский тракты возглавляют этот хит-парад дорожного безумия. К ним примкнул Режевской тракт и направление на Курган через Шадринск. Эти дороги напоминают голодных хищников, подстерегающих уставших водителей. Огромный трафик и амбиции лихачей превращают обычную поездку в игру на выживание.

"Инфраструктура часто не успевает за мощностью современных моторов. Даже незначительные технические неисправности на таких скоростных участках приводят к катастрофам", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ситуация усугубляется тем, что многие выезжают на трассу, игнорируя элементарное обслуживание авто. Малейшая вибрация на скорости может стать предвестником того, что колесо решит покинуть чат в самый неподходящий момент. На свердловских дорогах такая халатность стоит жизни, и никакие системы стабилизации не спасут от лобового удара на узком полотне.

Сухая статистика против реальности

Цифры выглядят так, будто ГИБДД пытается наложить пластырь на открытый перелом. С начала года зафиксировано 996 происшествий. Это меньше, чем в прошлом году, но за каждым случаем стоит трагедия. Смерть забрала 121 человека, и пятеро из них были детьми. Это не просто статистика, это выжженная земля в семьях погибших.

"Снижение общего числа ДТП — это хорошо, но тяжесть последствий на федеральных трассах остается запредельной. Ошибки водителей здесь караются смертью", — отметил эксперт Pravda.Ru Андрей Киселёв.

Часто причиной беды становится банальное нежелание соблюдать правила дорожного движения на пустых отрезках пути. Пока Минтранс обсуждает новые инфраструктурные ограничения, водители продолжают испытывать судьбу. Скорость — это наркотик, а цена дозы на Тюменском тракте слишком высока.

Показатель аварийности Значение за 2024 год
Общее количество ДТП 996 инцидентов
Погибшие в авариях 121 человек
Снижение к прошлому году 144 случая

Пока одни выбирают долговечные и надежные японские авто, другие выжимают соки из старых иномарок. В результате мы видим, как на дорогах Свердловской области гибнут люди из-за неисправных тормозов или лысой резины. Безопасность — это не только работа инспекторов, но и ответственность каждого, кто держит руль.

"При серьезных столкновениях важно сразу запустить процесс оценки ущерба, чтобы пострадавшие могли получить компенсации. Но никакие деньги не вернут жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Дороги свердловского региона остаются суровым испытанием. Здесь нельзя расслабляться, даже если вы уверены в своем мастерстве или надежности двигателей вашего железного коня. Трасса не прощает высокомерия и секундной слабости.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах

Какие тракты самые опасные в Свердловской области?

Основными зонами риска признаны Пермский, Тюменский, Серовский и Режевской тракты, а также дорога на Курган. Здесь фиксируется максимальная плотность тяжелых аварий.

Насколько снизилась аварийность в регионе?

Количество происшествий сократилось на 144 случая по сравнению с прошлым годом. Однако смертность остается на высоком уровне.

Что чаще всего становится причиной гибели в ДТП?

Выезд на встречную полосу, нарушение скоростного режима и игнорирование технических неисправностей автомобиля. Плохое состояние резины и тормозов часто ведет к потере управляемости.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности Андрей Киселёв, оценщик ущерба Александр Громов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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