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Роддом №1 в Новокузнецке после трагедии: губернатор назвал сумму восстановления

Россия » Сибирь » Кемерово

Губернатор Кузбасса Илья Середюк обозначил стоимость реанимации роддома №1 в Новокузнецке. Объекту, печально известному трагическими событиями, требуется капитальный ремонт и оснащение на сумму 1,6 миллиарда рублей. Глава региона озвучил эти цифры в ходе прямого эфира в социальных сетях.

новорожденный в роддоме
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
новорожденный в роддоме

Восстановление новокузнецкого роддома: бюджет и сроки

Вопрос финансирования проекта уже прошел согласование на федеральном уровне. Илья Середюк провел переговоры с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, в ходе которых правительство региона запросило поддержку вне рамок текущих целевых программ. Москва инициативу поддержала.

"Это масштабная задача — довести проект до логического финала, и мы обязательно приложим все усилия, чтобы здание вновь стало функционирующим медицинским центром", — подчеркнул губернатор.

Для понимания масштаба затрат приведем таблицу сравнения целевых направлений бюджетного планирования в строительно-инженерном секторе.

Направление работ Статус реализации
Роддом №1 (Новокузнецк) Подготовка проекта, привлечение 1,6 млрд руб.
Роддом №3 (Новокузнецк) Активная фаза реконструкции, запуск осенью.

Инфраструктурный фронт: что происходит с медициной в регионе

Пока судьба первого роддома решается на высоких уровнях, в городе идет плановая "стройка" — реанимация законсервированного роддома №3. Этот объект должен вернуться в строй уже нынешней осенью.

"Привлечение федеральных внепрограммных средств для социальных объектов — это единственный способ оперативного закрытия дыр в инфраструктуре, когда местный бюджет зажат в тиски текущих расходов", — прокомментировал ситуацию региональный экономист Валерий Козлов.

В регионе также продолжаются проверки госимущества, что косвенно влияет на прозрачность планирования будущих расходов и эффективность использования уже имеющихся площадей. В то же время, властям приходится балансировать между топливным кризисом и необходимостью поддерживать жизнедеятельность социальной инфраструктуры.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнется основной этап работ в роддоме №1?

После завершения цикла проектирования и подтверждения графика поступления всех необходимых средств из федерального центра.

Зачем восстанавливать оба роддома сразу?

Регион нуждается в росте коечного фонда для родовспоможения, поэтому запуск законсервированного третьего роддома идет в приоритетном порядке.

Будет ли проект соответствовать современным медицинским стандартам?

Да, бюджет в 1,6 млрд рублей подразумевает не только фасадные работы, но и полное оснащение медицинским оборудованием.

Повлияет ли дефицит ресурсов на стройку?

Губернатор заверил, что финансирование находится под личным контролем и согласовано с профильным министерством РФ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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