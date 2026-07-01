Губернатор Кузбасса Илья Середюк обозначил стоимость реанимации роддома №1 в Новокузнецке. Объекту, печально известному трагическими событиями, требуется капитальный ремонт и оснащение на сумму 1,6 миллиарда рублей. Глава региона озвучил эти цифры в ходе прямого эфира в социальных сетях.
Вопрос финансирования проекта уже прошел согласование на федеральном уровне. Илья Середюк провел переговоры с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, в ходе которых правительство региона запросило поддержку вне рамок текущих целевых программ. Москва инициативу поддержала.
"Это масштабная задача — довести проект до логического финала, и мы обязательно приложим все усилия, чтобы здание вновь стало функционирующим медицинским центром", — подчеркнул губернатор.
Для понимания масштаба затрат приведем таблицу сравнения целевых направлений бюджетного планирования в строительно-инженерном секторе.
|Направление работ
|Статус реализации
|Роддом №1 (Новокузнецк)
|Подготовка проекта, привлечение 1,6 млрд руб.
|Роддом №3 (Новокузнецк)
|Активная фаза реконструкции, запуск осенью.
Пока судьба первого роддома решается на высоких уровнях, в городе идет плановая "стройка" — реанимация законсервированного роддома №3. Этот объект должен вернуться в строй уже нынешней осенью.
"Привлечение федеральных внепрограммных средств для социальных объектов — это единственный способ оперативного закрытия дыр в инфраструктуре, когда местный бюджет зажат в тиски текущих расходов", — прокомментировал ситуацию региональный экономист Валерий Козлов.
В регионе также продолжаются проверки госимущества, что косвенно влияет на прозрачность планирования будущих расходов и эффективность использования уже имеющихся площадей. В то же время, властям приходится балансировать между топливным кризисом и необходимостью поддерживать жизнедеятельность социальной инфраструктуры.
После завершения цикла проектирования и подтверждения графика поступления всех необходимых средств из федерального центра.
Регион нуждается в росте коечного фонда для родовспоможения, поэтому запуск законсервированного третьего роддома идет в приоритетном порядке.
Да, бюджет в 1,6 млрд рублей подразумевает не только фасадные работы, но и полное оснащение медицинским оборудованием.
Губернатор заверил, что финансирование находится под личным контролем и согласовано с профильным министерством РФ.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.