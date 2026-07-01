Плати картой или по биометрии: как теперь ездить в общественном транспорте Нижнего Новгорода

С 1 июля 2026 года нижегородский общественный транспорт перестанет принимать наличные. Это не внезапный поворот, а финал прошлогодней стройки, призванной сделать поездки безопаснее и оперативнее. Теперь водители — только водители, а пассажиры — пользователи современных платежных систем.
С первого дня июля в автобусы, трамваи и троллейбусы Нижнего Новгорода можно будет попасть, лишь предъявив карту или смартфон. От пассажиров больше не потребуется искать мелочь в карманах или ждать, пока водитель отсчитает сдачу. Это шаг к повышению безопасности, чтобы водительский взгляд был прикован к дороге, а не к кассе.
Городская транспортная машина уже успешно перестроила платежный механизм.
Основной ключ к новшествам — карта "Ситикард". Она бывает бумажной (персональной или неперсональной) и виртуальной. Электронный кошелек или проездной билет на ней — ваш пропуск в метро, электричку, на трамвай, троллейбус, автобус и даже канатную дорогу. Виртуальный вариант удобен вдвойне: с NFC-чипом в смартфоне оплата пройдет даже без интернета.
Льготные категории граждан, школьники и студенты продолжают пользоваться транспортным приложением "Карты жителя Нижегородской области" — как в физическом, так и в виртуальном исполнении.
Разовую поездку можно оплатить и стандартной банковской картой. Владельцы Android-смартфонов могут воспользоваться сервисом Mir Pay. Для поклонников скорости — в метро Нижнего Новгорода внедрили оплату по биометрии.
Впрочем, полностью расставаться с бумажными деньгами пока не придется. Купить разовый билет за наличные можно будет в более чем 100 точках города. Ищите их в сетях SPAR, SMART, на железнодорожном вокзале и в кассах автовокзала "ТПУ Канавинский".
До конца лета список пополнится магазинами "Пятерочка" и "Магнит". К этому времени планируется расширить и точки продаж билетов на одну или две поездки.
Полный переход на безналичную оплату в общественном транспорте Нижнего Новгорода произойдет с 1 июля 2026 года.
Нет, наличные деньги на борту транспортных средств приниматься не будут. Оплата только безналичными способами.
Приобрести разовый билет можно более чем в 100 точках города, включая магазины SPAR, SMART, а также на железнодорожном вокзале и автовокзале.
Его работа приостановлена в связи с прекращением поддержки сервиса на территории Нижегородской области его разработчиком.
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