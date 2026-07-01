Плати картой или по биометрии: как теперь ездить в общественном транспорте Нижнего Новгорода

С 1 июля 2026 года нижегородский общественный транспорт перестанет принимать наличные. Это не внезапный поворот, а финал прошлогодней стройки, призванной сделать поездки безопаснее и оперативнее. Теперь водители — только водители, а пассажиры — пользователи современных платежных систем.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Валидатор в автобусе

Конец эпохи монет

С первого дня июля в автобусы, трамваи и троллейбусы Нижнего Новгорода можно будет попасть, лишь предъявив карту или смартфон. От пассажиров больше не потребуется искать мелочь в карманах или ждать, пока водитель отсчитает сдачу. Это шаг к повышению безопасности, чтобы водительский взгляд был прикован к дороге, а не к кассе.

Шпаргалка по оплате

Городская транспортная машина уже успешно перестроила платежный механизм.

Основной ключ к новшествам — карта "Ситикард". Она бывает бумажной (персональной или неперсональной) и виртуальной. Электронный кошелек или проездной билет на ней — ваш пропуск в метро, электричку, на трамвай, троллейбус, автобус и даже канатную дорогу. Виртуальный вариант удобен вдвойне: с NFC-чипом в смартфоне оплата пройдет даже без интернета.

Льготные категории граждан, школьники и студенты продолжают пользоваться транспортным приложением "Карты жителя Нижегородской области" — как в физическом, так и в виртуальном исполнении.

Разовую поездку можно оплатить и стандартной банковской картой. Владельцы Android-смартфонов могут воспользоваться сервисом Mir Pay. Для поклонников скорости — в метро Нижнего Новгорода внедрили оплату по биометрии.

Мелочь нужна, но не в салоне

Впрочем, полностью расставаться с бумажными деньгами пока не придется. Купить разовый билет за наличные можно будет в более чем 100 точках города. Ищите их в сетях SPAR, SMART, на железнодорожном вокзале и в кассах автовокзала "ТПУ Канавинский".

До конца лета список пополнится магазинами "Пятерочка" и "Магнит". К этому времени планируется расширить и точки продаж билетов на одну или две поездки.

Ответы на популярные вопросы

Когда полностью отменят наличные в транспорте?

Полный переход на безналичную оплату в общественном транспорте Нижнего Новгорода произойдет с 1 июля 2026 года.

Смогу ли я теперь заплатить водителю наличными?

Нет, наличные деньги на борту транспортных средств приниматься не будут. Оплата только безналичными способами.

Где еще можно купить билет за наличные?

Приобрести разовый билет можно более чем в 100 точках города, включая магазины SPAR, SMART, а также на железнодорожном вокзале и автовокзале.

Что случилось с мобильным приложением "Нижегородская область. Транспорт"?

Его работа приостановлена в связи с прекращением поддержки сервиса на территории Нижегородской области его разработчиком.

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