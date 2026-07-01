Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роман о романе: польские психологи предложили творческий нарратив для преодоления разрыва отношений
Венгрия стала политической занозой для ЕС: Будапешт держит курс, который пугает Брюссель
Интернет под запретом: в Кургане и на Урале вводят ограничения из-за угрозы
IT-сектор больше не в моде: новые лидеры фриланса в России переписали правила рынка
Жара превращает огород в пустыню? Простое решение спасёт ваши овощи от выгорания в зной
Топливный голод в Кузбассе: система распределения бензина перешла на жесткий ручной режим
Эксперты предупредили о рисках для бизнеса в контрактах администрации Читы
Западным советникам стало тесно в тени: НАТО ищут способ зайти на Украину официально
Интерьер, который обнимает: как создать пространство, заряжающее счастьем

Плати картой или по биометрии: как теперь ездить в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

С 1 июля 2026 года нижегородский общественный транспорт перестанет принимать наличные. Это не внезапный поворот, а финал прошлогодней стройки, призванной сделать поездки безопаснее и оперативнее. Теперь водители — только водители, а пассажиры — пользователи современных платежных систем.

Валидатор в автобусе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Валидатор в автобусе

Конец эпохи монет

С первого дня июля в автобусы, трамваи и троллейбусы Нижнего Новгорода можно будет попасть, лишь предъявив карту или смартфон. От пассажиров больше не потребуется искать мелочь в карманах или ждать, пока водитель отсчитает сдачу. Это шаг к повышению безопасности, чтобы водительский взгляд был прикован к дороге, а не к кассе.

Шпаргалка по оплате

Городская транспортная машина уже успешно перестроила платежный механизм.

Основной ключ к новшествам — карта "Ситикард". Она бывает бумажной (персональной или неперсональной) и виртуальной. Электронный кошелек или проездной билет на ней — ваш пропуск в метро, электричку, на трамвай, троллейбус, автобус и даже канатную дорогу. Виртуальный вариант удобен вдвойне: с NFC-чипом в смартфоне оплата пройдет даже без интернета.

Льготные категории граждан, школьники и студенты продолжают пользоваться транспортным приложением "Карты жителя Нижегородской области" — как в физическом, так и в виртуальном исполнении.

Разовую поездку можно оплатить и стандартной банковской картой. Владельцы Android-смартфонов могут воспользоваться сервисом Mir Pay. Для поклонников скорости — в метро Нижнего Новгорода внедрили оплату по биометрии.

Мелочь нужна, но не в салоне

Впрочем, полностью расставаться с бумажными деньгами пока не придется. Купить разовый билет за наличные можно будет в более чем 100 точках города. Ищите их в сетях SPAR, SMART, на железнодорожном вокзале и в кассах автовокзала "ТПУ Канавинский".

До конца лета список пополнится магазинами "Пятерочка" и "Магнит". К этому времени планируется расширить и точки продаж билетов на одну или две поездки.

Ответы на популярные вопросы

Когда полностью отменят наличные в транспорте?

Полный переход на безналичную оплату в общественном транспорте Нижнего Новгорода произойдет с 1 июля 2026 года.

Смогу ли я теперь заплатить водителю наличными?

Нет, наличные деньги на борту транспортных средств приниматься не будут. Оплата только безналичными способами.

Где еще можно купить билет за наличные?

Приобрести разовый билет можно более чем в 100 точках города, включая магазины SPAR, SMART, а также на железнодорожном вокзале и автовокзале.

Что случилось с мобильным приложением "Нижегородская область. Транспорт"?

Его работа приостановлена в связи с прекращением поддержки сервиса на территории Нижегородской области его разработчиком.

Читайте также

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Мир. Новости мира
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Недвижимость
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Последние материалы
Киев открыл охоту на российские танкеры: пиратский удар пытаются прикрыть законом
Вместо одной жидкости — две: нейросеть нашла невероятное объяснения аномалиям обыкновенной воды
Вибрация на скорости: мелкая неприятность или предвестник серьезного ремонта
Безумие или новая реальность: в России женщины перепродают удалённые грудные импланты
Пока одни готовятся к протезу, другим хватает одного прокола: новый метод избавляет от боли в колене
Ошибка в одну секунду — и миссия закончится: японский зонд идет на самое опасное сближение с астероидом
Энергетический триумф СПГ: мировой спрос на сжиженный газ жестко вырастет на рекордные 65%
Хитрости загородной стройки: как поставить каркасник на века без дорогих свай
Черное море неожиданно изменило цвет: за красивой картиной скрывается тревожный сигнал
МКУ Главстрой Нижнего Новгорода направит сотни миллионов на благоустройство кладбища
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.