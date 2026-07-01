Губернатор Кузбасса Илья Середюк признал наличие серьезных сбоев на топливном рынке региона. По словам главы области, спрос на бензин подскочил сразу в 1,5 раза. Чтобы заправочные колонки не "обсохли" полностью, власти перешли к ручному управлению потоками горючего.
Механика процесса сейчас напоминает распределение ресурсов в условиях дефицита. В регионе заработал оперативный штаб, который выставил жесткие приоритеты. Первыми в очереди за топливом стоят машины МЧС, бригады скорой помощи и аварийные службы. Остальным приходится надеяться на логистическую маневренность поставщиков.
"Система требует балансировки, чтобы ресурса хватило всем участникам движения", — пояснил Середюк во время прямой трансляции.
По его данным, розничные цены в Кемеровской области все еще остаются комфортнее, чем у соседей, что провоцирует дополнительный наплыв заправщиков из других регионов.
Дорожная навигация в крупных городах области осложнена пробками у АЗС. Например, в Кемерове у Кузбасского моста зафиксирована очередь из 16 машин, хотя все марки топлива пока в наличии. В Белове ситуация стабильная, а вот Междуреченск столкнулся с перебоями: популярный АИ-95 стал дефицитным товаром. Губернатор поручил профильным ведомствам найти "пробки" в поставках бензина в южную часть региона.
"Резкий скачок спроса заставляет поставщиков работать на пределе логистических мощностей. В таких условиях технические сбои неизбежны, особенно в удаленных точках. Сейчас важно перенаправить потоки туда, где резервуары опустели быстрее всего", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Чтобы избежать спекуляций и необоснованного накопления запасов, власти вводят "санитарный кордон" для тары. Губернатор рекомендовал владельцам АЗС не отпускать горючее в канистры сомнительного происхождения. Исключение сделают только для садоводов с сертифицированной емкостью — дачники не должны страдать из-за топливной лихорадки.
На фоне бензиновых заторов авиационный транспорт движется по расписанию. Топливные баки в аэропортах Кемерова и Новокузнецка заполнены — запасов керосина достаточно для бесперебойных полетов.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.