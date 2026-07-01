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Топливный голод в Кузбассе: система распределения бензина перешла на жесткий ручной режим

Россия » Сибирь » Кемерово

Губернатор Кузбасса Илья Середюк признал наличие серьезных сбоев на топливном рынке региона. По словам главы области, спрос на бензин подскочил сразу в 1,5 раза. Чтобы заправочные колонки не "обсохли" полностью, власти перешли к ручному управлению потоками горючего.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

Механика процесса сейчас напоминает распределение ресурсов в условиях дефицита. В регионе заработал оперативный штаб, который выставил жесткие приоритеты. Первыми в очереди за топливом стоят машины МЧС, бригады скорой помощи и аварийные службы. Остальным приходится надеяться на логистическую маневренность поставщиков.

"Система требует балансировки, чтобы ресурса хватило всем участникам движения", — пояснил Середюк во время прямой трансляции.

По его данным, розничные цены в Кемеровской области все еще остаются комфортнее, чем у соседей, что провоцирует дополнительный наплыв заправщиков из других регионов.

Очереди и пустые пистолеты

Дорожная навигация в крупных городах области осложнена пробками у АЗС. Например, в Кемерове у Кузбасского моста зафиксирована очередь из 16 машин, хотя все марки топлива пока в наличии. В Белове ситуация стабильная, а вот Междуреченск столкнулся с перебоями: популярный АИ-95 стал дефицитным товаром. Губернатор поручил профильным ведомствам найти "пробки" в поставках бензина в южную часть региона.

"Резкий скачок спроса заставляет поставщиков работать на пределе логистических мощностей. В таких условиях технические сбои неизбежны, особенно в удаленных точках. Сейчас важно перенаправить потоки туда, где резервуары опустели быстрее всего", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Запрет на тару и небо без проблем

Чтобы избежать спекуляций и необоснованного накопления запасов, власти вводят "санитарный кордон" для тары. Губернатор рекомендовал владельцам АЗС не отпускать горючее в канистры сомнительного происхождения. Исключение сделают только для садоводов с сертифицированной емкостью — дачники не должны страдать из-за топливной лихорадки.

На фоне бензиновых заторов авиационный транспорт движется по расписанию. Топливные баки в аэропортах Кемерова и Новокузнецка заполнены — запасов керосина достаточно для бесперебойных полетов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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