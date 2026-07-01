Дорогие ценники в Якутске: продовольственная логистика региона оказалась под жестким давлением

В Якутске морской бриз долетает разве что в воспоминаниях, а вот эхо топливных проблем бьет по карману здесь и сейчас. На оптовых базах столицы республики зафиксировали крутой подъем цен: куриные окорочка, один из базовых продуктов в местном меню, подорожали сразу на 30 рублей за килограмм. Причина прозаична — перебои с горючим перегрели логистику.

Фото: Openverse by Leynik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куриные бёдра

Зависимость Якутии от внешних поставок — это аксиома. Когда заправки начинают работать с перебоями, стоимость доставки мгновенно "прилипает" к ценнику на прилавке. Продавцы отмечают, что народ, почуяв неладное, начал действовать по старой памяти времен пандемии: с полок сметают рис, муку и сахар. Ажиотаж подогревает сам себя, превращая продуктовые базы в зоны повышенного спроса.

Власти региона пытаются сбить градус напряжения. Павел Петров, курирующий экономику в Ил Тумэн, заверил, что запасы нефтепродуктов мониторят постоянно. По его мнению, главная опасность сейчас — не пустые баки, а паника. Чрезмерные закупки топлива "про запас" только растягивают очереди и мешают нормальному распределению ресурса.

"В стоимость продуктов в северных регионах транспортное плечо заложено изначально. Любое колебание в логистике или дефицит топлива на переправах мгновенно отражается на конечной цене. Сейчас важно не допускать спекулятивного роста, прикрываемого транспортными расходами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Товар/Ресурс Изменение ситуации Куриные окорочка Рост закупочной цены на 30 руб/кг Бакалея (рис, сахар) Рост спроса из-за опасений дефицита Топливо Введен усиленный контроль за распределением

Пока чиновники призывают к спокойствию, официальных распоряжений о заморозке цен или субсидиях для ритейла не поступало. Предприниматели адаптируются к новым транспортным тарифам самостоятельно, что в условиях Якутии всегда означает одно — платить за "дорогу" будет конечный потребитель.

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