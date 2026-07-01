Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока одни едут без тревоги: эти трассы Свердловской области год за годом собирают самые тяжелые ДТП
Родились с чипом в голове: исследования выявили талант к математике абсолютно у всех младенцев
Роддом №1 в Новокузнецке после трагедии: губернатор назвал сумму восстановления
Ароматная, густая, домашняя: ваша идеальная заправка для супа, которая всегда под рукой
Когда комфорт снова за рулём: АвтоВАЗ вернул Lada Vesta опцию, исчезнувшую несколько лет назад
Роман о романе: польские психологи предложили творческий нарратив для преодоления разрыва отношений
Плати картой или по биометрии: как теперь ездить в общественном транспорте Нижнего Новгорода
Венгрия стала политической занозой для ЕС: Будапешт держит курс, который пугает Брюссель
Интернет под запретом: в Кургане и на Урале вводят ограничения из-за угрозы

Дорогие ценники в Якутске: продовольственная логистика региона оказалась под жестким давлением

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутске морской бриз долетает разве что в воспоминаниях, а вот эхо топливных проблем бьет по карману здесь и сейчас. На оптовых базах столицы республики зафиксировали крутой подъем цен: куриные окорочка, один из базовых продуктов в местном меню, подорожали сразу на 30 рублей за килограмм. Причина прозаична — перебои с горючим перегрели логистику.

Куриные бёдра
Фото: Openverse by Leynik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куриные бёдра

Зависимость Якутии от внешних поставок — это аксиома. Когда заправки начинают работать с перебоями, стоимость доставки мгновенно "прилипает" к ценнику на прилавке. Продавцы отмечают, что народ, почуяв неладное, начал действовать по старой памяти времен пандемии: с полок сметают рис, муку и сахар. Ажиотаж подогревает сам себя, превращая продуктовые базы в зоны повышенного спроса.

Власти региона пытаются сбить градус напряжения. Павел Петров, курирующий экономику в Ил Тумэн, заверил, что запасы нефтепродуктов мониторят постоянно. По его мнению, главная опасность сейчас — не пустые баки, а паника. Чрезмерные закупки топлива "про запас" только растягивают очереди и мешают нормальному распределению ресурса.

"В стоимость продуктов в северных регионах транспортное плечо заложено изначально. Любое колебание в логистике или дефицит топлива на переправах мгновенно отражается на конечной цене. Сейчас важно не допускать спекулятивного роста, прикрываемого транспортными расходами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Товар/Ресурс Изменение ситуации
Куриные окорочка Рост закупочной цены на 30 руб/кг
Бакалея (рис, сахар) Рост спроса из-за опасений дефицита
Топливо Введен усиленный контроль за распределением

Пока чиновники призывают к спокойствию, официальных распоряжений о заморозке цен или субсидиях для ритейла не поступало. Предприниматели адаптируются к новым транспортным тарифам самостоятельно, что в условиях Якутии всегда означает одно — платить за "дорогу" будет конечный потребитель.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Мир. Новости мира
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Еда и рецепты
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Мир. Новости мира
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Последние материалы
Киев открыл охоту на российские танкеры: пиратский удар пытаются прикрыть законом
Вместо одной жидкости — две: нейросеть нашла невероятное объяснения аномалиям обыкновенной воды
Вибрация на скорости: мелкая неприятность или предвестник серьезного ремонта
Безумие или новая реальность: в России женщины перепродают удалённые грудные импланты
Пока одни готовятся к протезу, другим хватает одного прокола: новый метод избавляет от боли в колене
Ошибка в одну секунду — и миссия закончится: японский зонд идет на самое опасное сближение с астероидом
Энергетический триумф СПГ: мировой спрос на сжиженный газ жестко вырастет на рекордные 65%
Хитрости загородной стройки: как поставить каркасник на века без дорогих свай
Черное море неожиданно изменило цвет: за красивой картиной скрывается тревожный сигнал
МКУ Главстрой Нижнего Новгорода направит сотни миллионов на благоустройство кладбища
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.