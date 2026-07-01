Жилье взамен сгоревшего: власти Кургана экстренно решают судьбу 21 пострадавшего при пожаре в Увале

Трагедия в микрорайоне Увал перешла в стадию разбора завалов и решения жилищных проблем. После пожара в многоквартирном доме, унесшего жизни двух человек, губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил городской администрации перевести управление процессом в ручной режим. Главная цель — заново выстроить быт тех, кто в одночасье остался без крыши над головой.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пожар

Ревизия последствий и маневренный фонд

Огонь оставил без крова десятки людей. Текущая сводка подтверждает: пострадал 21 человек. Сейчас власти занимаются восстановлением документов и выплатой материальной помощи. Для тех, кому некуда идти, развернули пункт временного размещения в общежитии Курганского государственного колледжа.

"Первоочередная задача города — дать людям определенность. ПВР — это временная стоянка. Необходимо оперативно оценить состояние сгоревшего объекта и понять, сколько квартир подлежат восстановлению, а кому потребуется переселение в маневренный фонд или поиск новых площадей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

На начало июля в пункте размещения остаются три семьи — это 7 человек. Остальные погорельцы разъехались по родственникам, но сохраняют право на социальное сопровождение. В общежитии организовали горячее питание и дежурство специалистов.

Параметр Текущий статус Пострадавшие 21 человек (двое погибших) Размещение Общежитие КГК (ПВР) и родственники Меры поддержки Восстановление паспортов, горячее питание, матпомощь

Администрация Кургана должна завершить инвентаризацию потерь в ближайшие дни. Личный контроль главы города предполагает, что бюрократические фильтры при выдаче справок и пособий будут минимизированы.

"Подобные ЧП резко нагружают муниципальный бюджет. Городу предстоит не только профинансировать разовые выплаты, но и решить вопрос с жильем на долгосрочную перспективу, что может потребовать корректировки региональных программ развития", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

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