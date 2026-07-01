Интернет под запретом: в Кургане и на Урале вводят ограничения из-за угрозы

В Кургане жители начали получать оповещения об ограничении мобильного интернета. Меры приняты после объявления режима "Беспилотная опасность" в регионе. Аналогичная ситуация наблюдается в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, где власти также предупредили граждан о возможных перебоях со связью.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-07-21_-_Vodafone_5G_Standort_Hattstedt1.jpg by Fabian Horst Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G

В областном центре уже дважды запускали сирены для оповещения населения. Горожане массово жалуются на недоступность сетевых сервисов. Ограничения вводятся для блокировки передачи данных, которые могут быть использованы для навигации вражеских летательных аппаратов. Местные власти просят отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать спокойствие.

Что меняет особый статус

Режим "Беспилотная опасность" требует от граждан повышенной бдительности. Специалисты подчеркивают, что временное отключение или замедление сети — вынужденная мера защиты инфраструктуры. В условиях риска киберугроз это позволяет предотвратить работу подпольных цифровых центров и систем дистанционного управления.

В отличие от штатных ситуаций, когда динамика потребительских цен или сезонные риски влияют на быт, текущие ограничения напрямую связаны с безопасностью воздушного пространства. Эксперты отмечают, что любые нештатные изменения в работе коммуникаций сейчас имеют приоритетный статус.

"Ограничение сигнала — стандартный протокол при обнаружении угрозы. Главная цель властей — исключить возможность навигации дронов через гражданские сети передачи данных", — подчеркнула эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Гражданам рекомендуют иметь при себе аналоговые средства связи и заранее уточнять информацию о маршрутах передвижения. Власти также усилили контроль за критически важными объектами, чтобы минимизировать материальные потери, схожие с теми, что случаются при разрушительных чрезвычайных ситуациях.

"При введении подобных режимов региональные бюджеты работают в усиленном режиме, перераспределяя ресурсы на обеспечение безопасности граждан и экстренное оповещение населения", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Характеристика Описание Статус сети Возможные временные ограничения доступа в интернет Оповещение Сирены, СМС-рассылка, официальные каналы

Ответы на популярные вопросы

Долго ли не будет работать интернет?

Ограничения действуют до момента снятия режима опасности ответственными органами.

Почему мобильный интернет отключают в целом регионе?

Сети операторов используются для передачи координат, поэтому их блокировка — критический элемент противодействия беспилотникам.

Как получать важные новости, если сеть недоступна?

Следите за оповещениями по радио или через уличные системы громкоговорителей.

Куда жаловаться, если пропала связь?

В текущем режиме жалобы на качество связи не являются приоритетными, так как отключение носит санкционированный характер.

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