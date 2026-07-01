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МКУ Главстрой Нижнего Новгорода направит сотни миллионов на благоустройство кладбища

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижний Новгород расширяет границы последнего пристанища. Городская администрация выделила свыше 347,5 млн рублей на обустройство нового участка кладбища «Новое Стригинское». Масштабная стройка рассчитана на годы вперед: завершить объект планируют лишь к концу 2030 года.

Крест на кладбище
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крест на кладбище

Инженерная начинка и благоустройство

Муниципальный заказчик в лице МКУ «Главстрой» подошел к вопросу основательно. Подрядчику предстоит не просто расчистить территорию, а создать полноценную инфраструктуру. В перечень работ входят общестроительные операции, прокладка внутренних сетей водоканала, монтаж канализации и вентиляционных систем. Для обеспечения безопасности периметр оснастят современной пожарной сигнализацией.

Проект предусматривает логистическую развязку внутри погоста: строители сформируют сеть проездов и пешеходных тротуаров. Также на территории появятся стационарные туалеты, специализированные площадки для сбора отходов и система водоотводных лотков, что критически важно для предотвращения затопления коммуникаций. Финальным аккордом станет озеленение, которое должно придать объекту завершенный вид.

"Подготовка таких площадок всегда требует особого внимания к дренажу и качеству дорожного покрытия. Это не просто халатность чиновников, если проект будет недоработан, а реальная угроза экологии района. Важно, чтобы сети канализации и ливневки были смонтированы без ошибок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Бюджет и сроки реализации

Начальная цена тендера зафиксирована на отметке 347 593 410 рублей. Город заложил в смету и страховку от непредвиденных обстоятельств — около 6,8 млн рублей «подушки безопасности». Прием заявок от потенциальных исполнителей завершится 16 июля, а имя победителя, готового взять на себя этот долгострой, назовут 20 июля.

Параметр закупки Значение
Общая сумма 347,5 млн рублей
Срок сдачи 20 декабря 2030 года
Резервный фонд 6,8 млн рублей

Такой длительный срок выполнения работ (до конца 2030 года) связан с поэтапным вводом мощностей. Подобное планирование позволяет распределить нагрузку на городской бюджет и своевременно реагировать на потребность города в новых местах для захоронений.

Рациональный подход к планированию территории важен так же, как и правильный рецепт в любом сложном деле. Здесь нет мелочей: от толщины асфальта до качества саженцев — всё влияет на долговечность объекта. Как отмечают исследователи, общее состояние городской среды и зон отчуждения может влиять на здоровье сердца и психологический комфорт жителей близлежащих районов.

"Важно помнить об экологическом аспекте. Обустройство кладбища — это работа с грунтами и подземными водами. Нужно исключить любые риски загрязнения, используя современные методы изоляции, которые предлагают наши инженерные разработки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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