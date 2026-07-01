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Сырость, грибок и уголовное дело: детский сад в Кировской области превратился в угрозу для здоровья воспитанников

Россия » Поволжье » Киров

Следственный комитет открыл уголовное производство из-за критического состояния детского сада в поселке Косино Зуевского района. Здание, которому перевалило за 50 лет, превратилось в аварийную ловушку для воспитанников.

Плесень и трещины на стене
Фото: Pravda.ru by Полина Савельева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плесень и трещины на стене

Ветхая кровля давно не держит удар: после каждого дождя группы оказываются залиты водой. Хроническая сырость спровоцировала рост черной плесени на стенах. По данным активистов "Народного фронта", в таких условиях вынуждены находиться 18 детей. Местные жители годами обивали пороги инстанций, но чиновники игнорировали коммунальный коллапс, пока ситуация не дошла до центрального аппарата ведомства.

"Ситуация, когда дети годами посещают здание с протекающей крышей и плесенью, — это системный сбой в муниципальном контроле. Очевидно, что средства на текущий ремонт либо не выделялись, либо расходовались нецелевым образом, раз объект довели до уголовного дела", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход разбирательства. Руководству регионального следственного управления поручено подготовить детальный доклад о причинах многолетнего бездействия ответственных лиц. Это не первый случай вмешательства федерального центра в проблемы Вятки: ранее СК взял под опеку дела о загрязнении реки Чумовицы и разбитых дорогах в Нагорском районе.

"Объекты социальной инфраструктуры в малых поселках часто выпадают из фокуса внимания, так как региональные бюджеты ориентированы на крупные стройки в городах. Здесь мы видим классический дефицит внимания к безопасности сельских территорий", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Что грозит чиновникам за состояние сада?

Статья уголовного дела подразумевает ответственность за халатность или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Куда переведут детей на время ремонта?

Местные власти должны предоставить места в ближайших дошкольных учреждениях или организовать временный пункт пребывания.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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