Память предков под угрозой: решение властей Удмуртии предопределило судьбу древнего святилища

В Глазовском районе Удмуртии официально признали объектом культурного наследия регионального значения капище "Губервöсь". Это древнее территориальное святилище среднечепецких удмуртов датируется XIII веком. Специалисты агентства по государственной охране объектов культурного наследия подтвердили статус памятника по итогам проведенной историко-культурной экспертизы.

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Культовый комплекс представляет собой природную площадку, где народности проводили традиционные языческие обряды. Эксперты подчеркивают, что такие объекты являются частью нематериального наследия, требующего бережного сохранения. Как сообщает издание udm-info.ru, ведомство уже не впервые берет под охрану уникальные этнологические места, ранее в реестр были внесены священные марийские рощи в нескольких районах республики.

"Присвоение статуса объекта культурного наследия таким локациям — важнейший шаг для защиты этнической памяти. Подобные места позволяют глубже изучать быт и духовные практики наших предков, а также способствуют развитию культурного ландшафта региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк-этнограф Александр Иванов.

Устройство и особенности древних святилищ

Археологи классифицируют подобные площадки как места прямого общения человека с силами природы и языческими божествами. Исторически такие территории чаще всего имели форму круга или овала, которые нередко окружали неглубоким рвом. В центре площадки устанавливали главный идол, а если чествовали нескольких богов, изваяния расставляли по периметру.

Чаще всего удмуртские общины обустраивали капища в уединенных местах, удаленных от повседневных поселений. Исследователи нередко находят следы таких ритуальных комплексов глубоко в лесных массивах или на вершинах возвышенностей. Сегодня эти объекты часто оказываются в эпицентре внимания при планировании работ, сопоставимых по сложности с изменениями в городской инфраструктуре.

Ответы на популярные вопросы о капищах

Кто устанавливал статус памятника?

Решение о включении святилища Губервöсь в реестр приняло Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

Почему святилища строили вдали от людей?

Древние обряды требовали тишины и уединения, поэтому сакральные места традиционно располагали в глухих лесах или на возвышенностях.

Что означает термин "Губервöсь"?

Это название территориального святилища среднечепецких удмуртов, которое служит уникальным свидетельством духовной культуры региона XIII века.

Какие еще объекты находятся под защитой в регионе?

Ранее охранный статус получили священные марийские рощи, расположенные в Алнашском, Граховском, Каракулинском и Кизнерском районах.

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