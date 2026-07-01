Мина замедленного действия: казанские хирурги спасли женщину с гигантской опухолью яичника

Хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) в Казани провели экстренную операцию, которая больше напоминала разминирование. Из брюшной полости пациентки извлекли опухоль яичника диаметром 30 сантиметров. Новообразование работало как гидравлический пресс: сдавливало внутренние органы, мешало дышать и парализовало работу пищеварения. Женщина практически перестала есть и с трудом передвигалась.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Хирург готовится к операции в операционной

Анатомический террор: детали операции

Рост опухоли сопровождался асцитом — скоплением свободной жидкости в животе. Хирурги откачали 1,5 литра биологического "балласта", который накопился за месяцы игнорирования симптомов. В операционной работала бригада из пяти специалистов, включая троих онкологов. Вмешательство носило жизнеспасающий характер, так как критическое давление на магистральные сосуды и кишечник грозило неминуемым отказом систем организма.

"Такие гигантские новообразования — это всегда результат отсутствия онконастороженности. Пациентка буквально носила в себе мину замедленного действия, которая лишала органы нормального кровоснабжения. После удаления конгломерата и жидкости масса тела женщины разом уменьшилась на 16 килограммов", — констатировал в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Сама пациентка призналась, что из-за прогрессирующей болезни замкнулась в себе и избегала контактов. Сейчас она восстанавливается и призывает женщин не игнорировать изменения в объеме живота и общую слабость. Это не первый случай радикальной хирургии в регионе: ранее казанские врачи удалили 12-сантиметровый тромб, вросший в нижнюю полую вену пациента с раком почки.

Почему опухоли вырастают до размеров арбуза

Медицинская статистика неумолима: часто пациенты принимают растущий живот за возрастные изменения или погрешности в диете. В случае с яичниками новообразования могут долго не давать острой боли, "раздвигая" петли кишечника и постепенно адаптируя организм к патологии. Однако наступает точка невозврата, когда сдавление органов приводит к необратимой ишемии.

"Постепенное сдавление желудка и кишечника приводит к алиментарному истощению — человек просто не может физически проглотить нужный объем пищи. Это усугубляет состояние больного. Своевременное УЗИ органов малого таза раз в год позволяет "поймать" патологию на этапе, когда операция длится 40 минут, а не несколько часов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сравнение физических показателей до и после

Цифры наглядно демонстрируют масштаб нагрузки, которую испытывал организм женщины до приезда в клинику.

Параметр Значение / Состояние Размер опухоли 30 сантиметров (сопоставимо с доношенной беременностью) Объем асцитной жидкости 1,5 литра Общая потеря веса после операции 16 килограммов Состав операционной бригады 5 специалистов (в т. ч. 3 онколога)

Патологический процесс такого масштаба полностью перестраивает метаболизм. Жидкость в брюшной полости не просто "лежит": она является продуктом нарушения лимфооттока и выпотом из сосудов, что ведет к белковому голоданию и сгущению крови.

"Реабилитация после удаления 16-килограммового груза требует ювелирной работы анестезиологов-реаниматологов. Резкое изменение внутрибрюшного давления после удаления гигантской опухоли может вызвать коллапс сосудов. Это серьезный стресс для сердца и легких, которые привыкли работать в сжатом состоянии", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы о новообразованиях

Может ли опухоль вырасти до 30 см незаметно?

Да, если она растет медленно и человек страдает избыточным весом. Жировая прослойка маскирует изменение контуров живота, а отсутствие боли усыпляет бдительность.

Считается ли такая операция уникальной?

Для крупного онкоцентра это сложный, но технически отработанный случай. Уникальность здесь скорее в запущенности болезни со стороны пациента.

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