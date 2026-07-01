Эпидемия в Тюмени: 5 тысяч человек пострадали от клещей, и статистика продолжает расти

Активность клещей в Тюменской области не снижает темпов. С начала сезона медицинские учреждения зафиксировали 11 185 случаев присасывания опасных насекомых. Почти половина всех инцидентов — 5 160 обращений — приходится на областной центр и Тюменский округ. Среди пострадавших 1 704 ребенка в возрасте до 14 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клещ впился в тело человека

Статистика обращений

Данные регионального управления Роспотребнадзора на 29 июня подтверждают: риск заражения сохраняется. Лабораторная диагностика выявила 22 случая клещевого энцефалита и 30 случаев боррелиоза. Специалисты исследовали 1 794 клеща, принесенных жителями. Вирус энцефалита обнаружен в 3% проб, возбудитель боррелиоза — в 30%.

Подобные биологические угрозы требуют внимания не только к дикой природе, но и к контролю ввозимой продукции, способной нести скрытую опасность для агросектора региона. По мере роста нагрузки на инфраструктуру жилых массивов, важно следить и за базовым состоянием качества жилой среды, где ведется активное строительство.

"При встрече с паразитом критически важно не заниматься самолечением, а немедленно доставить находку в специализированную лабораторию. Ранняя диагностика снижает риск тяжелых последствий для организма в десятки раз", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Меры защиты

Для предотвращения распространения клещей службы провели акарицидную обработку территорий площадью более 6 000 гектаров. Дезинсекции подверглись места массового отдыха, территории школ, детских садов, спортивных объектов и кладбищ. Однако личная ответственность остается главным барьером.

Медики рекомендуют использовать защищенную одежду при выходах на природу и применять специальные репелленты. Врачи напоминают: домашние питомцы также нуждаются в постоянной обработке, так как могут стать переносчиками насекомых в жилые помещения.

"Многие горожане пренебрегают использованием акарицидных средств в черте города. Безопасность на детских площадках или в парках не должна усыплять бдительность, ведь природные зоны вблизи Тюмени остаются потенциально опасными на протяжении всего теплого сезона", — подчеркнул эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Куда обращаться Локация Жители Тюмени Приемное отделение областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54 А) Жители муниципалитетов Местные областные больницы

Ответы на популярные вопросы

Где исследовать снятого с себя клеща?

Жителям региона необходимо обращаться в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области или в профильный НИИ краевой инфекционной патологии.

Нужно ли сдавать клеща на анализ при отсутствии симптомов?

Да, это необходимо для раннего назначения профилактической терапии, которая эффективна только в первые часы после присасывания.

Работают ли акарициды, если их распылили в парке?

Обработка радикально снижает популяцию насекомых, но не дает 100% гарантии. Осмотр одежды после прогулки обязателен.

Как защитить питомца на даче?

Используйте сертифицированные ошейники, капли или спреи, рекомендованные ветеринаром именно для вашего вида животного.

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