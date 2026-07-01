Эпидемия в Тюмени: 5 тысяч человек пострадали от клещей, и статистика продолжает расти

Активность клещей в Тюменской области не снижает темпов. С начала сезона медицинские учреждения зафиксировали 11 185 случаев присасывания опасных насекомых. Почти половина всех инцидентов — 5 160 обращений — приходится на областной центр и Тюменский округ. Среди пострадавших 1 704 ребенка в возрасте до 14 лет.
Данные регионального управления Роспотребнадзора на 29 июня подтверждают: риск заражения сохраняется. Лабораторная диагностика выявила 22 случая клещевого энцефалита и 30 случаев боррелиоза. Специалисты исследовали 1 794 клеща, принесенных жителями. Вирус энцефалита обнаружен в 3% проб, возбудитель боррелиоза — в 30%.
Подобные биологические угрозы требуют внимания не только к дикой природе, но и к контролю ввозимой продукции, способной нести скрытую опасность для агросектора региона. По мере роста нагрузки на инфраструктуру жилых массивов, важно следить и за базовым состоянием качества жилой среды, где ведется активное строительство.
"При встрече с паразитом критически важно не заниматься самолечением, а немедленно доставить находку в специализированную лабораторию. Ранняя диагностика снижает риск тяжелых последствий для организма в десятки раз", — предупредила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Для предотвращения распространения клещей службы провели акарицидную обработку территорий площадью более 6 000 гектаров. Дезинсекции подверглись места массового отдыха, территории школ, детских садов, спортивных объектов и кладбищ. Однако личная ответственность остается главным барьером.
Медики рекомендуют использовать защищенную одежду при выходах на природу и применять специальные репелленты. Врачи напоминают: домашние питомцы также нуждаются в постоянной обработке, так как могут стать переносчиками насекомых в жилые помещения.
"Многие горожане пренебрегают использованием акарицидных средств в черте города. Безопасность на детских площадках или в парках не должна усыплять бдительность, ведь природные зоны вблизи Тюмени остаются потенциально опасными на протяжении всего теплого сезона", — подчеркнул эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.
|Куда обращаться
|Локация
|Жители Тюмени
|Приемное отделение областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54 А)
|Жители муниципалитетов
|Местные областные больницы
Жителям региона необходимо обращаться в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области или в профильный НИИ краевой инфекционной патологии.
Да, это необходимо для раннего назначения профилактической терапии, которая эффективна только в первые часы после присасывания.
Обработка радикально снижает популяцию насекомых, но не дает 100% гарантии. Осмотр одежды после прогулки обязателен.
Используйте сертифицированные ошейники, капли или спреи, рекомендованные ветеринаром именно для вашего вида животного.
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