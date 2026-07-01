Очереди стали бесконечными: дефицит в Краснодарском крае парализовал работу городского транспорта

Ситуация с наличием бензина и солярки в Краснодарском крае остается острой. Хотя региональные службы ежедневно отчитываются о мониторинге АЗС, водителям становится все сложнее заправить свои машины. Теперь под удар попал и общественный транспорт, от работы которого зависят миллионы жителей региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка газели

Официальные лица в Краснодаре продолжают настаивать на отсутствии системного дефицита, объясняя происходящее пиковым туристическим сезоном и логистическими задержками. Однако реальность на дорогах выглядит иначе: частные маршрутки вынуждены простаивать в общих очередях на заправках. Из-за отсутствия собственных топливных баз у перевозчиков, автобусы заправляются на коммерческих станциях в порядке живой очереди вместе с легковыми автомобилями.

"Общественный транспорт стал заложником ситуации, когда водители тратят часы на ожидание топлива вместо выполнения рейсов. Отсутствие приоритета для перевозчиков лишь усугубляет транспортный коллапс, вынуждая мэрию города идти на крайние меры для стабилизации привычного трафика", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Последствия для пассажиров и профессиональные риски

Длительные простои на АЗС приводят к тому, что водители вынуждены начинать смену еще до рассвета, чтобы успеть заправиться. Как отмечает kubanpress.ru со ссылкой на председателя Союза транспортников Кубани Ивана Петрова, текущих объемов топлива зачастую попросту недостаточно для бесперебойной работы городского парка. Автомобилисты на заправках все чаще проявляют агрессию по отношению к водителям маршруток, превращая процесс заправки в конфликтную зону.

Подобная нагрузка провоцирует хроническую усталость у персонала и срывы графиков движения. Нередко после завершения рейса автобус, вместо выхода на линию, отправляется на поиск работающей колонки. В конечном итоге за транспортной нестабильностью стоит комфорт обычного пассажира, который вынужден дольше ждать нужный рейс на остановках.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему маршрутки не заправляют в приоритетном порядке?

Большинство частных перевозчиков не имеют собственных терминалов и работают на коммерческих условиях, заправляя транспорт на городских АЗС наравне с обычными водителями.

Как дефицит топлива влияет на безопасность пассажиров?

Из-за необходимости ранних выездов для поиска топлива водители переутомляются, что снижает их внимание на дорогах и нарушает регламент прохождения обязательных медицинских осмотров.

Существует ли регламент для заправки общественного транспорта в условиях дефицита?

На текущий момент специального режима заправки для автобусов на уровне муниципалитетов не введено, что и является основной причиной длинных очередей.

Как изменения в логистике отразятся на тарифах?

Эксперты опасаются, что рост операционных затрат перевозчиков, связанных с простоями и поиском горючего, может стать основанием для требований о пересмотре стоимости проезда.

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