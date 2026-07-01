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Коммунальный паралич: подвал многоэтажки в Петрозаводске превратился в гигантскую выгребную яму

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске дом № 17 корпус 2 по улице Древлянка превратился в гигантский отстойник. С января подвал регулярно заливает канализационными стоками, а жильцы стали заложниками коммунального паралича. Система водоотведения района работает на пределе износа: колодцы стоят полные, и нечистотам не остается другого пути, кроме как прорываться в жилой сектор.

новый дом
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новый дом

Механика процесса проста и печальна. Управляющая компания фиксирует подтопление и отправляет запрос в Водоканал. Магистральные колодцы, которые должны уводить стоки от дома, забиты до краев. Приезжающая бригада "продергивает" засор, что дает передышку ровно на пять дней. После этого цикл повторяется: жижа снова идет в подвал, формируя на полу слой из экскрементов и бумаги, напоминающий гниющее папье-маше.

"Постоянные засоры в одном и том же месте указывают на критическое состояние труб. Обычная прочистка тросом тут не поможет — просвет магистрали, скорее всего, сузился из-за многолетнего наслоения жира и мусора. Нужна мощная гидродинамическая промывка спецтехникой, иначе система будет вставать еженедельно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Жильцы, оплачивающие коммунальные квитанции в размере около 10 тысяч рублей в месяц, требуют капитальной очистки труб с применением насосных машин. Однако, по словам горожан, Водоканал кивает на дефицит техники и нехватку рабочих рук. Пока коммунальные ведомства перебрасываются документами, во втором подъезде установилась невыносимая вонь, а сырость начинает подтачивать фундамент здания.

"Если аварии в подвале происходят из-за подпора со стороны внешних сетей, ответственность лежит на ресурсоснабжающей организации. Собственникам нужно фиксировать каждый факт залития актом и подавать жалобу в Госжилинспекцию. Только угроза крупных штрафов за нарушение нормативов эксплуатации сетей способна ускорить поиск 'недостающей' техники", — отметила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Кто должен платить за откачку воды из подвала?

Если причиной стал засор городских сетей, расходы должен нести Водоканал. Однако первичную очистку в подвале проводит управляющая компания, которая затем может выставить регрессный иск поставщику ресурса.

Куда жаловаться, если вонь не исчезает?

Первая инстанция — аварийная служба. Если реакции нет, следует обращаться в Роспотребнадзор для замера санитарных показателей воздуха и в Жилищную инспекцию для проверки бездействия организаций.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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