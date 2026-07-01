Коммунальный паралич: подвал многоэтажки в Петрозаводске превратился в гигантскую выгребную яму

В Петрозаводске дом № 17 корпус 2 по улице Древлянка превратился в гигантский отстойник. С января подвал регулярно заливает канализационными стоками, а жильцы стали заложниками коммунального паралича. Система водоотведения района работает на пределе износа: колодцы стоят полные, и нечистотам не остается другого пути, кроме как прорываться в жилой сектор.
Механика процесса проста и печальна. Управляющая компания фиксирует подтопление и отправляет запрос в Водоканал. Магистральные колодцы, которые должны уводить стоки от дома, забиты до краев. Приезжающая бригада "продергивает" засор, что дает передышку ровно на пять дней. После этого цикл повторяется: жижа снова идет в подвал, формируя на полу слой из экскрементов и бумаги, напоминающий гниющее папье-маше.
"Постоянные засоры в одном и том же месте указывают на критическое состояние труб. Обычная прочистка тросом тут не поможет — просвет магистрали, скорее всего, сузился из-за многолетнего наслоения жира и мусора. Нужна мощная гидродинамическая промывка спецтехникой, иначе система будет вставать еженедельно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Жильцы, оплачивающие коммунальные квитанции в размере около 10 тысяч рублей в месяц, требуют капитальной очистки труб с применением насосных машин. Однако, по словам горожан, Водоканал кивает на дефицит техники и нехватку рабочих рук. Пока коммунальные ведомства перебрасываются документами, во втором подъезде установилась невыносимая вонь, а сырость начинает подтачивать фундамент здания.
"Если аварии в подвале происходят из-за подпора со стороны внешних сетей, ответственность лежит на ресурсоснабжающей организации. Собственникам нужно фиксировать каждый факт залития актом и подавать жалобу в Госжилинспекцию. Только угроза крупных штрафов за нарушение нормативов эксплуатации сетей способна ускорить поиск 'недостающей' техники", — отметила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Если причиной стал засор городских сетей, расходы должен нести Водоканал. Однако первичную очистку в подвале проводит управляющая компания, которая затем может выставить регрессный иск поставщику ресурса.
Первая инстанция — аварийная служба. Если реакции нет, следует обращаться в Роспотребнадзор для замера санитарных показателей воздуха и в Жилищную инспекцию для проверки бездействия организаций.
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