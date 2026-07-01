Центр стянут стальным узлом: новый маршрут петербургской подземки кардинально изменит логистику

В Петербурге запущен процесс подготовки к расширению Красносельско-Калининской линии метрополитена. В Красногвардейском районе специалисты приступили к первичным изысканиям, необходимым для проектирования следующего участка подземки. Полевые работы охватывают территории вблизи сада "Нева", а также прилегающие пространства у Большеохтинского и Полюстровского проспектов.

Фото: mos.ru by пресс-служба АО "Мосинжпроект", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Строительство шахт метро

Новая трасса должна соединить строящуюся станцию "Каретная" с будущей станцией "Полюстровский проспект — 1". Проект охватит сразу три района северной столицы — Центральный, Калининский и Красногвардейский. Исследователи активно изучают особенности грунтов, чтобы определить оптимальные решения для прокладки тоннелей, пишет rosbalt.ru.

Согласно имеющимся планам, общая протяженность ответвления составит около 7 километров. В проект включены станции "Лиговский проспект — 2", "Знаменская", "Суворовская-1" и "Смольный", при этом в финальной точке маршрута будет организован пересадочный узел на Кольцевую линию. Место для основного вестибюля "Полюстровского проспекта — 1" уже согласовано: сооружение появится на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов.

"Развитие метрополитена в сторону Красногвардейского района давно назрело. Интеграция транспортных узлов с учетом пересадок на Кольцевую линию позволит существенно разгрузить центральную часть города от автомобильного трафика", - отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о расширении метро

Какие районы свяжет новый участок?

Линия пройдет через Центральный, Калининский и Красногвардейский районы Петербурга.

Где будет конечная станция?

Конечным пунктом станет станция "Полюстровский проспект — 1", расположенная на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов.

Сколько станций запланировано на этом отрезке?

Проект включает четыре промежуточные станции: "Лиговский проспект — 2", "Знаменская", "Суворовская-1" и "Смольный".

Для чего нужны текущие геологические работы?

Специалисты изучают плотность и состав почвы для корректного проектирования тоннелей и фундаментов будущих станционных вестибюлей.

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