Приморские заводы уходят в крутое пике: регион вынужден латать старое оборудование вместо новинок

Приморскстат выкатил свежие цифры по приморскому индастриалу за пять месяцев 2026 года. Пока москвичи гадают на кофейной гуще, у нас тут классический приморский расклад: гоним добычу, жарим свинину, но крепко буксуем в "железе".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рудный маяк на закате

Общий индекс вроде бы в плюсе — 101,2%, но если присмотреться, май замер на отметке 99,9% по сравнению с прошлым годом. Ветер перемен затих, оставив нас один на один со статпогрешностью.

Машины в крутом пике

В обрабатывающем секторе карнавала не случилось. Больше всего лихорадит машиностроение: выпуск оборудования рухнул на 51,2%. Это не просто коррекция, это падение в два раза. Металлурги просели на 30%, а наше святое — производство автотранспорта и прицепов — недосчиталось четверти объемов. Кажется, собирать свое пока получается хуже, чем перегонять "прули" через таможню.

Легкая промышленность тоже уходит в туман. Пошив одежды сократился на 22%, мебельщики сдали 12%. Жить и одеваться в "заречной" фанзе, видимо, становится привычнее, чем поддерживать местного производителя. Из светлых пятен — только ремонт и монтаж машин (+21,3%). Логика железная: новое не строим, зато старое латаем до последнего винтика.

"Региональная промышленность сейчас адаптируется к новой логистике. Падение в машиностроении — это симптом высокой стоимости импортных комплектующих и переориентации цехов под гособоронзаказ, который не всегда попадает в открытую статистику по гражданским позициям", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Свинина и масло: что вытащило показатели

Единственный сектор, где жизнь бьет ключом — это пищепром. Здесь стабильный рост на 5%. Главные хедлайнеры — производители свинины (+40%) и растительного рафинированного масла (рост в 1,5 раза). Морские деликатесы тоже в деле: филе мороженой рыбы прибавило 24%. Край кормит себя и соседей, пока заводы ищут запчасти для станков.

Товарная группа Динамика производства Растительное масло (раф.) +50% (в 1,5 раза) Свинина +40% Рыбное филе +24% Колбасные изделия +3%

Энергетика и недра: тихий ход

На сопках Приморья продолжают копать — добывающий сектор подрос почти на 10%. Основной вклад внесли "прочие ископаемые", куда входит все, от стройматериалов до спецсплавов (+12%). Энергетика дышит ровно: символические 0,4% роста за счет выработки пара и электричества. Водоканал и мусорщики тоже в плюсе — объем их услуг за пять месяцев увеличился на 4,2%.

Для нас этот промышленный дрейф между едой и сырьем привычен. Пока в портах крутятся краны, а в море идет чилим, край живет. Но без нормального производства машин мы так и останемся форпостом, который только ремонтирует чужое, а не строит свое.

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