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Камчатка в заложниках у авиабилетов: высокая стоимость перелета предопределила печальный финал надежд

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Дальний Восток — это не край географии, а начало дня. Но пока для большинства жителей страны наши сопки остаются дороже, чем пески Эмиратов. Камчатка, при всем своем магнетизме, не может пробиться на массовый рынок. Главный тормоз — не отсутствие сервиса или суровый нрав Тихого океана, а ценник на перелет, который "кусается" сильнее, чем камчатский медведь.

Авачинская сопка
Фото: pixabay.com by Natalia Kollegova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авачинская сопка

Руководитель отдела внутреннего туризма Let's Fly Сергей Васин уверен: полуостров так и останется элитарным клубом, пока логистика съедает бюджет поездки еще на этапе бронирования. Море рядом, Азия за речкой, а лететь из центра — целое состояние.

Комфорт важнее экстрима

Москвичи привыкли думать, что на Камчатку едут только бородатые альпинисты с рюкзаками. Но реальность иная: современный турист хочет чилим на завтрак, горячий бассейн и качественный SPA после одной-двух спокойных экскурсий. Сложные восхождения сегодня — продукт нишевый.

Для массового потока нужны понятные маршруты и удобная логистика. Камчатка ослепительна, но ее красота не перекрывает бытовые неудобства и заоблачную стоимость входа в регион. Инфраструктура в стиле "дикого Запада" уже не продается за такие деньги, которые просят авиакомпании.

"Большинству путешественников нужен не экстрим, а предсказуемый уровень уюта. Хороший отель и пара выездов к сопкам — вот стандарт. Но высокая цена билета делает тур недоступным еще до выбора гостиницы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Артур Волков.

Авиационный дефицит

Дефицит бортов в стране — это реальность, с которой мы на Дальнем Востоке живем давно. Прули выручают на земле, но в небе альтернативы нет. Нехватка самолетов держит тарифы на уровне стратосферы. Удаленные регионы оказываются в кольце искусственной дороговизны.

В итоге путешествие превращается в "экспедицию выходного дня" для тех, кто не считает деньги. Для остальных — "уходим в туман". Даже субсидированные билеты не спасают ситуацию глобально: их мало, и они разлетаются быстрее, чем корюшка в сезон.

Инфраструктура или забвение

Одной рекламой и новыми отелями туриста не удержать. Если человек прилетел один раз, потратил годовую зарплату и не увидел адекватной дорожной сети или новых форматов отдыха, второго раза не будет. Интерес вспыхнет и погаснет, как сигнальная ракета над бухтой.

Нужно развивать не только элитные базы, но и обычные дороги, достопримечательности, внутренний транспорт. Иначе Камчатка так и останется "вещью в себе" — прекрасной, но недосягаемой для миллионов соотечественников.

Фактор Влияние на туризм
Цена перелета Главный барьер для входа на рынок
Инфраструктура Залог возвращаемости туриста

"Инвестиции в регионы должны идти не только в бетон отелей, но и в социальную среду. Без этого мы получим лишь точечные 'оазисы' для богатых, а не массовый турпоток", — подчеркнул Валерий Козлов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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