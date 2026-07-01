Транспортный коллапс в Забайкалье: объявленные властями меры спровоцировали панику у водителей

В Забайкальском крае разворачивается масштабный топливный кризис: запасы горючего в резервуарах АЗС достигли критического минимума. Губернатор Александр Осипов 1 июля ввел режим жесткой экономии и экстренное перераспределение ресурсов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Теперь регион переходит на "ручное управление" поставками, чтобы не допустить полной остановки транспорта.

Топливные карты и лимиты: кто остался без бензина

Ситуация на забайкальских заправках напоминает логистическую блокаду. Дефицит, начавшийся в Чите в середине июня, к июлю парализовал частный сектор. Крупнейшие сети АЗС ввели драконовские ограничения. На станциях "Нефтемаркета" свободная продажа прекращена вовсе — горючее отпускают только экстренным службам и обладателям топливных карт.

Частные автовладельцы сталкиваются с постоянно сокращающимися квотами. Если неделю назад лимит составлял 15 литров, то сейчас сеть "Комфорт" выдает не более 10 литров бензина в руки. Компания БРК полностью остановила реализацию популярных марок АИ-92 и АИ-95. Приоритет в снабжении отдан скорой помощи, полиции, службам ЖКХ и грузовикам с продовольствием.

"Текущая конфигурация поставок не перекрывает даже базовые потребности региона. Мы видим классический разрыв логистических цепочек, когда при ограниченном ресурсе приходится выбирать между социальными службами и розничным рынком. Без федеральных интервенций стабилизировать цены и наличие ГСМ в таких условиях невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

План спасения: удаленка и биотуалеты на АЗС

Власти региона пытаются снизить нагрузку на пустеющие АЗС. Губернатор рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу, чтобы сократить число личных поездок. Одновременно с этим в Забайкалье планируют форсировать перевод автотранспорта на газ и увеличить количество пригородных электричек, чтобы жители могли отказаться от автомобилей.

Направление контроля Введенные меры Сервис на АЗС Круглосуточный режим, бесплатная вода, установка биотуалетов. Транспорт Расширение сети железнодорожных и пригородных маршрутов. Безопасность Патрулирование очередей на заправках силами МВД.

Для тех, кто вынужден часами стоять в очередях за лимитированными каплями топлива, организуют пункты отдыха. На АЗС должны появиться бесплатные горячие напитки и зоны ожидания. Правоохранительные органы переведены на усиленный режим, чтобы купировать возможные конфликты в очередях.

Логистический тупик: когда придут цистерны

Основная причина кризиса кроется в сбое железнодорожных поставок и ограниченных объемах, выделяемых нефтяными компаниями для Дальнего Востока. Глава региона Александр Осипов подтвердил, что ведет переговоры с Минэнерго и правительством РФ о выделении дополнительных партий бензина и дизеля из федерального резерва.

"Забайкалье оказалось в заложниках у транспортного плеча. Любая заминка на НПЗ или путях приводит к дефициту. Сейчас критически важно обеспечить бесперебойный подвоз топлива для уборочной кампании и северного завоза, иначе энергетический кризис перерастет в продовольственный", — отметил специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Аналогичные проблемы фиксируются и у соседей. Ранее стало известно, что власти Иркутской области также начали экстренное перераспределение запасов из-за пустых колонок. В Алтайском крае к решению вопроса уже подключилась прокуратура, проверяющая обоснованность цен и законность ограничений на частных АЗС.

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