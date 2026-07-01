В Забайкальском крае разворачивается масштабный топливный кризис: запасы горючего в резервуарах АЗС достигли критического минимума. Губернатор Александр Осипов 1 июля ввел режим жесткой экономии и экстренное перераспределение ресурсов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Теперь регион переходит на "ручное управление" поставками, чтобы не допустить полной остановки транспорта.
Ситуация на забайкальских заправках напоминает логистическую блокаду. Дефицит, начавшийся в Чите в середине июня, к июлю парализовал частный сектор. Крупнейшие сети АЗС ввели драконовские ограничения. На станциях "Нефтемаркета" свободная продажа прекращена вовсе — горючее отпускают только экстренным службам и обладателям топливных карт.
Частные автовладельцы сталкиваются с постоянно сокращающимися квотами. Если неделю назад лимит составлял 15 литров, то сейчас сеть "Комфорт" выдает не более 10 литров бензина в руки. Компания БРК полностью остановила реализацию популярных марок АИ-92 и АИ-95. Приоритет в снабжении отдан скорой помощи, полиции, службам ЖКХ и грузовикам с продовольствием.
"Текущая конфигурация поставок не перекрывает даже базовые потребности региона. Мы видим классический разрыв логистических цепочек, когда при ограниченном ресурсе приходится выбирать между социальными службами и розничным рынком. Без федеральных интервенций стабилизировать цены и наличие ГСМ в таких условиях невозможно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Власти региона пытаются снизить нагрузку на пустеющие АЗС. Губернатор рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу, чтобы сократить число личных поездок. Одновременно с этим в Забайкалье планируют форсировать перевод автотранспорта на газ и увеличить количество пригородных электричек, чтобы жители могли отказаться от автомобилей.
|Направление контроля
|Введенные меры
|Сервис на АЗС
|Круглосуточный режим, бесплатная вода, установка биотуалетов.
|Транспорт
|Расширение сети железнодорожных и пригородных маршрутов.
|Безопасность
|Патрулирование очередей на заправках силами МВД.
Для тех, кто вынужден часами стоять в очередях за лимитированными каплями топлива, организуют пункты отдыха. На АЗС должны появиться бесплатные горячие напитки и зоны ожидания. Правоохранительные органы переведены на усиленный режим, чтобы купировать возможные конфликты в очередях.
Основная причина кризиса кроется в сбое железнодорожных поставок и ограниченных объемах, выделяемых нефтяными компаниями для Дальнего Востока. Глава региона Александр Осипов подтвердил, что ведет переговоры с Минэнерго и правительством РФ о выделении дополнительных партий бензина и дизеля из федерального резерва.
"Забайкалье оказалось в заложниках у транспортного плеча. Любая заминка на НПЗ или путях приводит к дефициту. Сейчас критически важно обеспечить бесперебойный подвоз топлива для уборочной кампании и северного завоза, иначе энергетический кризис перерастет в продовольственный", — отметил специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Аналогичные проблемы фиксируются и у соседей. Ранее стало известно, что власти Иркутской области также начали экстренное перераспределение запасов из-за пустых колонок. В Алтайском крае к решению вопроса уже подключилась прокуратура, проверяющая обоснованность цен и законность ограничений на частных АЗС.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.