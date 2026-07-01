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Эксперты предупредили о рисках для бизнеса в контрактах администрации Читы

Россия » Сибирь » Чита

Администрация Читинского муниципального округа выставила на торги контракт на ремонт своего здания по адресу Ленина, 157. Цена вопроса — 7,7 млн рублей. Однако условия сделки напоминают ловушку: за внешним лоском крупного госзаказа скрываются финансовые капканы, способные превратить прибыльные работы в долговое ралли для исполнителя.

Поврежденный фасад здания
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Поврежденный фасад здания

Финансовые капканы: работа без аванса и твердая цена

Главная деталь контракта — полное отсутствие авансирования. Подрядчик должен выложить 7,7 млн рублей из собственного кармана, закупить материалы и оплатить труд рабочих, надеясь на расчет только после подписания финальных актов. В условиях жесткого 44-ФЗ изменить это правило в процессе невозможно: любая попытка попросить деньги раньше срока будет отбита юристами заказчика.

"Отсутствие аванса в таких контрактах — это серьезный фильтр, который отсекает малый бизнес. Подрядчик фактически кредитует бюджет за свой счет, не имея страховки от удорожания стройматериалов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Второй гвоздь в крышку бюджета исполнителя — твердая цена. Смета фиксируется в момент подписания, и если завтра арматура или краска подорожают вдвое, это станет исключительно проблемой подрядчика. Суды крайне неохотно признают рыночные колебания «существенным изменением обстоятельств», оставляя строителей один на один с убытками.

Сроки и скрытые угрозы: 40 дней на всё

На демонтаж, замену электрики, сантехники и чистовую отделку трехэтажного здания отведено всего 40 календарных дней. В строительной логистике это режим спринта, где любая заминка с поставкой или болезнь мастера мгновенно включает счетчик неустоек. Оспорить их в суде почти нереально: Фемида обычно считает, что профессионал обязан был предусмотреть любые форс-мажоры.

Механика работы со «скрытыми работами» тоже настроена против исполнителя. Если зашить стены ГКЛ или залить полы без вызова инспектора от заказчика, строителей могут заставить вскрывать всё за свой счет. Даже заложенный в смету 2-процентный резерв на непредвиденные расходы не гарантирует оплаты — решение о его использовании остается на усмотрение чиновников.

"В старых административных зданиях скрытые дефекты — норма. Износ сетей часто превышает расчетные показатели, а согласование дополнительных объемов через казначейство может занять больше времени, чем весь срок ремонта", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Гарантийный гнет и рычаги давления

После сдачи объекта история не заканчивается: подрядчик попадает в 36-месячную зону ответственности. В течение трех лет любой дефект — от трещины на штукатурке до протечки крана — исправляется силами строителей. При этом в бюджете заказчика «замораживаются» средства обеспечения (около 850 тысяч рублей), которые администрация вправе удержать при малейших претензиях.

Параметр риска Последствия для подрядчика
Отсутствие аванса Замораживание 7,7 млн собственных средств
Твердая смета Риск убытков при росте цен на материалы
Срок 40 дней Высокая вероятность штрафных санкций и пени

Финальный аккорд — право заказчика на односторонний разрыв отношений. Три замечания или задержка старта на 10 дней дают властям право выставить компанию за дверь. В таком случае подрядчик рискует не только не увидеть денег за уже сделанную работу, но и попасть в реестр недобросовестных поставщиков, что фактически означает бизнес-смерть.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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