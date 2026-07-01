В Забайкальском крае разгорается конфликт из-за ликвидации единственной школы в поселке

Жители забайкальского села Улятуй направили 18-минутное видеообращение Владимиру Путину с требованием спасти единственную школу. Здание 1930 года постройки официально признали аварийным и закрыли, предложив ученикам ежедневно ездить за 11 километров в соседний Бурулятуй.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Синий школьный рюкзак на стуле в пустом классе

Сельчане уверены: ликвидация учебного заведения станет "смертным приговором" для населенного пункта.

Суть конфликта: экспертиза против реальности

Проблемы начались в августе 2025 года, когда комиссия вынесла вердикт о технической непригодности школы. Около 70 учеников перевели на обучение в соседнее село. Изначально чиновники обещали включить Улятуй в программу строительства нового объекта в течение трех лет. Однако спустя год риторика сменилась: теперь школу планируют окончательно закрыть как юридическое лицо, объединив её с Бурулятуйской.

Местные жители с официальным заключением категорически не согласны. Они утверждают, что в акте проверки содержатся недостоверные сведения, и настаивают на проведении повторной, независимой ревизии конструктива здания.

"Ситуация в Улятуе типична для многих дотационных территорий. Закрытие школы экономит бюджетные средства в моменте, но лишает регион будущего. Без образовательного ядра миграционный отток молодежи из сельских районов становится необратимым процессом", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Демографический тупик и "вымирание"

В обращении к президенту приняли участие родители, пенсионеры и семьи участников СВО. Главный аргумент сельчан — прямая связь между наличием школы и жизнью села. Как только учреждение исчезнет с карты, молодые семьи начнут переезжать в райцентры или Читу, что приведет к закрытию остальных организаций в Улятуе.

Особое внимание авторы ролика уделили диссонансу между государственными призывами к рождаемости и реальным положением дел. Молодые отцы признаются, что в таких условиях планировать пополнение семьи невозможно, если детей придется отправлять в другой населенный пункт за знаниями.

Позиция властей: стройка "на перспективу"

В региональном Министерстве образования подтвердили, что капитальный ремонт аварийной школы невозможен по закону. Единственное решение — возведение нового здания. Заявка на строительство уже подана и находится на этапе согласования, в том числе на федеральном уровне.

Параметр Текущий статус Транспорт Организован школьный автобус (11,3 км) Статус школы Аварийная, планируется объединение Строительство Заявка в листе ожидания, сроки не названы

Пока чиновники оформляют бумаги, аналогичная ситуация разворачивается в другом забайкальском селе — Чара. Там школу также закрыли по требованию прокуратуры, а жители десятилетиями ждут обещанного переезда в новые классы. Для Забайкалья "школьный вопрос" превращается в системный кризис малых территорий.

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