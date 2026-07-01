Главные озера Карелии оказались на опасной черте: на их спасение срочно запросили миллиарды

Карелия представила в федеральный центр масштабную смету по спасению главных пресных резервуаров Европы — Ладожского и Онежского озер. В Минприроды и Росводресурсы ушел пакет документов на сумму 1,378 миллиарда рублей. Проект "Чистая Ладога", получивший зеленый свет на высшем государственном уровне, призван остановить превращение озер в отстойники для неочищенных стоков.

Фото: Pravda.Ru by Кристина Бабанина is licensed under All Rights Reserved Карелия, природа Карелии

Стоки и критический износ

Ситуация с экологией водных артерий республики напоминает критическую протечку, которую долго латали подручными средствами. Ежегодно карельские реки принимают 240 миллионов кубометров сточных вод. Шокирует медицина вопроса: 60% этой массы очищены лишь формально, а пятая часть сливается в озера в "первозданном" виде. Только Петрозаводск выдает в Онежское озеро почти 56 миллионов кубометров грязной воды в год.

"Оздоровление крупных водных систем требует синхронизации бюджетов разных уровней, так как износ коммунальных сетей часто превышает финансовые возможности муниципалитетов. Без федерального плеча такие инвестиции в городскую инфраструктуру реализовать невозможно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Карта вложений: от Сортавалы до Петрозаводска

Главные болевые точки — очистные сооружения в Сортавале и Олонце. В Сортавале оборудование работает с конца восьмидесятых, износ перевалил за 80%, а этап обеззараживания просто отсутствует. На обновление этих объектов нужно до 400 миллионов рублей. Еще 700 миллионов требуется столице региона на "ливневки". Сейчас дождевая вода вымывает в озеро нефтепродукты и тяжелые металлы, не встречая на пути никаких фильтров.

Помимо "большой стройки", Карелия планирует расчистить русла рек Олонка и Видлица, что обойдется в 55 миллионов рублей. Параллельно предстоит генеральная уборка в прибрежной зоне: ликвидация 65 нелегальных свалок объемом 13 тысяч кубометров потребует еще 39 миллионов. Не забыты и достопримечательности региона: на развитие экологических троп и подготовку инфраструктуры заповедных зон заложено 45 миллионов рублей.

План оздоровления в цифрах

Направление работ Бюджет (млн руб.) Ливневые очистные Петрозаводска 700 Модернизация в Сортавале и Олонце 400 Научный мониторинг РАН 139 Расчистка рек и экотропы 100

Борьба за спасение озер длится уже 13 лет. Важным поворотом стало признание Ладоги и Онего единой водной системой. Любые меры в одном регионе будут бесполезны без аналогичных шагов у соседей, ведь загрязнение не знает административных границ. Ожидается, что новая федеральная программа позволит не просто "подлатать" старые трубы, а выстроить современный экологический заслон.

"Онежское и Ладожское озера — это не локальные водоемы, а стратегический запас пресной воды. Создание единого мониторинга и ликвидация свалок в их бассейне — это вопрос не только эстетики, но и предотвращения долгосрочных природных рисков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Почему очистные сооружения в Карелии находятся в таком состоянии?

Большинство объектов в Сортавале и Олонце были построены в конце 70-х и 80-х годах. С тех пор капитальный ремонт и глубокая модернизация практически не проводились, что привело к износу оборудования более чем на 80%.

Как неочищенные стоки влияют на качество воды?

Сброс неочищенных вод приводит к накоплению нефтепродуктов и тяжелых металлов в озерах. Это разрушает экосистему и ставит под угрозу безопасность питьевого водоснабжения для сотен тысяч жителей прилегающих городов.

Что даст запуск проекта "Чистая Ладога"?

Федеральный проект обеспечит финансирование, которое невозможно найти в региональном бюджете. Это позволит построить современные системы фильтрации и обеззараживания, исключив попадание опасных веществ в крупнейшие озера Европы.

Участвуют ли ученые в программе спасения озер?

Да, на комплексный мониторинг состояния водоемов планируется выделить 139 миллионов рублей. Работы будут вести специалисты Карельского научного центра РАН, чтобы обеспечить научный контроль за эффективностью мер.

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