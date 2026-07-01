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Эпоха безумного роста закончилась: рынок жилья в Кирове резко сменил вектор движения

Россия » Сибирь » Иркутск

Рынок новостроек в Кирове заметно сбавил обороты, перейдя к стадии охлаждения. По итогам первой половины 2026 года город занял 46-е место в общероссийском рейтинге цен на первичное жилье, столкнувшись с ощутимым снижением стоимости квадратных метров. За полгода цена «квадрата» в кировских новостройках просела на 4,1%, опустившись до отметки 136 тысяч рублей.

Заниженная цена жилья
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заниженная цена жилья

Динамика цен на сами квартиры оказалась схожей: средний чек снизился на 2,8%, достигнув 7,37 млн рублей. По темпам удешевления жилья Киров вырвался в число лидеров: третье место по снижению стоимости квадратного метра и четвертое — по падению цены готового лота. Опережают город в этом специфическом списке лишь Сочи, Уфа и Томск.

"Мы наблюдаем закономерную реакцию рынка на насыщение предложения. Когда застройщики выводят сотни новых проектов, покупательская активность перестает поспевать за объемами, и ценам приходится идти вниз, чтобы не останавливать продажи. Это неизбежный процесс перенастройки после периода ажиотажа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Статистика подтверждает: несмотря на то, что город впервые преодолел отметку в 100 активных проектов, физические показатели продаж падают. В первом полугодии 2026-го в Кирове реализовали 1426 квартир, что на 14% уступает результатам аналогичного периода прошлого года. Общий объем проданных площадей сократился на 10,2%, составив 144,4 тыс. кв. м.

Эксперты связывают такую конфигурацию рынка с качественным изменением предложения. Застройщики начали выводить на витрины более доступные варианты. Конкуренция за кошелек покупателя вынуждает девелоперов делать упор на экономичный сегмент, что притормаживает рост цен. Впрочем, текущую ситуацию сложно назвать обвалом: скорее, это поиск равновесного уровня, где безопасность и инженерная оснащенность жилья становятся важнее простого наращивания метров.

"Стабильность продаж при снижении цен говорит о том, что рынок нашел точку опоры. Спрос сохраняется в бюджетном секторе, где покупатель голосует рублем. Пока не стоит ждать радикальных перемен: застройщики будут и дальше оптимизировать свои проекты, чтобы сохранить темпы реализации в текущих обстоятельствах", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Показатель Изменение за полугодие
Цена за 1 кв. м Минус 4,1% (136 тыс. руб.)
Средняя цена квартиры Минус 2,8% (7,37 млн руб.)
Объем реализованных квартир Минус 14%

Ответы на популярные вопросы

Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен на квартиры в Кирове?

Рынок находится в стадии коррекции. Вероятно, стоимость продолжит варьироваться в зависимости от доступности проектного финансирования для застройщиков и спроса на конкретные локации.

Почему количество новых проектов выросло, а продажи падают?

Рост числа проектов создает избыток предложения, однако покупатели стали осторожнее в расходах, что ограничивает реальную скорость сделок.

Насколько прозрачным стал кировский рынок недвижимости?

Увеличение количества проектов до 100 говорит о повышении конкуренции, что заставляет девелоперов активнее раскрывать информацию о своих объектах для привлечения клиентов.

Влияют ли инфраструктурные проекты области на цены в новостройках?

Да, благоустройство территорий и развитие транспортных артерий традиционно создают дополнительную стоимость жилья в прилегающих районах города.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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