Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь

На автомобильной трассе, соединяющей Донецк и Мариуполь, зафиксировано частичное разрушение мостового перехода через реку Калка. Инцидент произошел в Володарском округе ДНР в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины.

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Детали происшествия в Володарском районе

Обрушение пролета подтвердил глава Володарского муниципального округа Константин Зинченко. "Да. Там пролёт обрушился", — заявил в беседе с ТАСС руководитель территории. Атака привела к разрыву дорожного полотна на одном из ключевых отрезков пути, связывающего административный центр республики с побережьем Азовского моря.

"Разрушение мостовых сооружений на ключевых трассах напрямую влияет на стоимость доставки товаров, так как увеличивает транспортное плечо. Любой объезд — это дополнительный расход топлива и времени, что в конечном итоге отражается на экономике региона", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Изменение логистики и альтернативные маршруты

Для обеспечения транспортного сообщения специалисты дорожных служб оперативно приступили к организации временного объезда. Это не первый случай повреждения инфраструктуры на южном направлении. Ранее в Новоазовском районе из-за налета 17 беспилотников пострадал мост на федеральной трассе "Новороссия". В тот раз движение перенаправили через населенный пункт Гусельщиково, введя там реверсивный режим.

Риски для региональной инфраструктуры

Восстановление подобных объектов требует значительных инженерных ресурсов и времени, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.

"Такие повреждения относятся к категории критических рисков. Для поддержания стабильного сообщения необходимо не только восстанавливать разрушенное, но и усиливать защитные инженерные заграждения вокруг оставшихся переправ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Власти округа заверяют, что транспортная изоляция населенным пунктам не грозит. Параллельно с обустройством временных путей ведется оценка ущерба для последующего капитального ремонта сооружения через реку Калка.

Ответы на популярные вопросы

Каковы масштабы разрушений на мосту через Калку?

По официальным данным главы округа, произошло обрушение одного пролета моста.

Где еще перекрыто движение в южном направлении?

Движение ограничено в районе Новоазовска на трассе "Новороссия" из-за повреждений после ночной атаки дронов.

Кто занимается восстановлением объектов?

Восстановительные работы и организацию объездов координируют дорожные службы ДНР и профильные ведомства республики.

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