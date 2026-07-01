Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь

На автомобильной трассе, соединяющей Донецк и Мариуполь, зафиксировано частичное разрушение мостового перехода через реку Калка. Инцидент произошел в Володарском округе ДНР в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины.
Обрушение пролета подтвердил глава Володарского муниципального округа Константин Зинченко. "Да. Там пролёт обрушился", — заявил в беседе с ТАСС руководитель территории. Атака привела к разрыву дорожного полотна на одном из ключевых отрезков пути, связывающего административный центр республики с побережьем Азовского моря.
"Разрушение мостовых сооружений на ключевых трассах напрямую влияет на стоимость доставки товаров, так как увеличивает транспортное плечо. Любой объезд — это дополнительный расход топлива и времени, что в конечном итоге отражается на экономике региона", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Для обеспечения транспортного сообщения специалисты дорожных служб оперативно приступили к организации временного объезда. Это не первый случай повреждения инфраструктуры на южном направлении. Ранее в Новоазовском районе из-за налета 17 беспилотников пострадал мост на федеральной трассе "Новороссия". В тот раз движение перенаправили через населенный пункт Гусельщиково, введя там реверсивный режим.
Восстановление подобных объектов требует значительных инженерных ресурсов и времени, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.
"Такие повреждения относятся к категории критических рисков. Для поддержания стабильного сообщения необходимо не только восстанавливать разрушенное, но и усиливать защитные инженерные заграждения вокруг оставшихся переправ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Власти округа заверяют, что транспортная изоляция населенным пунктам не грозит. Параллельно с обустройством временных путей ведется оценка ущерба для последующего капитального ремонта сооружения через реку Калка.
По официальным данным главы округа, произошло обрушение одного пролета моста.
Движение ограничено в районе Новоазовска на трассе "Новороссия" из-за повреждений после ночной атаки дронов.
Восстановительные работы и организацию объездов координируют дорожные службы ДНР и профильные ведомства республики.
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