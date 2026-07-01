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Этого ждали во всех авиаузлах: в Махачкале запустили систему тотальной проверки по взгляду

Россия » Юг » Махачкала

Аэропорт Махачкалы первым среди российских авиаузлов перевел проход персонала в закрытые зоны на "цифровой взгляд". Новая система биометрического доступа теперь считывает радужную оболочку глаза сотрудника. Разработчиком комплекса выступает компания "Азимут", а поставщиком решения — Ростех.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Механика работы комплекса "Взор" напоминает прохождение через турникет в метро, где вместо проездного используется персональный биометрический код. Аппаратура распознает радужку с дистанции до полутора метров, причем наличие очков или линз не создает помех для сканирования. Процесс идентификации занимает доли секунды, что позволяет пропускать до 40 человек в минуту.

"Использование биометрических данных в авиационной инфраструктуре выводит безопасность на уровень, сопоставимый с анализом ДНК. Система полностью исключает риски подделки, превращая снимок радужки в зашифрованный бинарный код, который невозможно дешифровать или связать с персональными данными пользователя", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для активации доступа сотрудникам необходимо пройти регистрацию в автоматическом терминале "Киоск". Система преобразует сканированный образ в уникальную цифровую подпись, которая хранится в закрытом контуре. Подобный подход к модернизации сетей и систем управления позволяет избежать утечек информации при идентификации персонала.

Параметр Описание
Технология Сканирование радужной оболочки глаза
Скорость До 40 человек в минуту
Дистанция До 1,5 метров

Внедрение цифровых инструментов в работу ключевого авиаузла республики — закономерный этап развития региона, где инвестиции в транспортную инфраструктуру достигают десятков миллиардов рублей. Автоматизация пропускного режима призвана исключить человеческий фактор и ускорить смену караула в служебных помещениях аэропорта.

"Переход на бесконтактные методы верификации персонала — это критически важная адаптация объектов критической инфраструктуры к современным вызовам. Мы видим, как республика отходит от латания дыр в сторону внедрения системных высокотехнологичных решений, которые в долгосрочной перспективе стоят дешевле, чем бесконечная ручная проверка пропусков", — подчеркнул политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Требуется ли специальное оборудование для регистрации?

Да, для формирования шаблона сотрудник проходит разовое сканирование в специализированном терминале "Киоск".

Помогает ли система при ношении очков?

Да, алгоритмы "Взора" учитывают наличие очков или контактных линз, корректно считывая радужку глаза.

Защищены ли персональные данные?

Система работает с бинарным кодом, который невозможно использовать для восстановления исходного снимка или идентификации личности вне защищенного контура.

Почему именно Махачкала?

Аэропорт является главными "воротами" республики, требующими повышенного контроля безопасности в рамках общероссийской стратегии развития инфраструктуры.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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