В Башкирии увеличили пособия опекунам: сколько теперь будут платить за приемных детей?

В Башкирии пересчитали смету на содержание приемных детей. Глава республики подписал закон, который увеличивает ежемесячные пособия для опекунов и попечителей. Новые расценки начали действовать задним числом — перерасчет коснется всех выплат, начисленных с 1 июля.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Региональные власти скорректировали бюджетные переводы с учетом районного коэффициента. Финансовая нагрузка на казну вырастет, но это необходимый шаг для поддержки семей, взявших на себя заботу о сиротах. Суммы теперь жестко привязаны к возрасту ребенка и состоянию его здоровья.

Категория ребенка Новая сумма (руб./мес.) До 3 лет (норма здоровья) 11 543 Старше 3 лет (норма здоровья) 11 101 До 3 лет (инвалидность/ОВЗ) 13 853 Старше 3 лет (инвалидность/ОВЗ) 13 320

"Индексация выплат — это не просто социальный жест, а попытка сбалансировать семейные бюджеты в условиях инфляции. Для регионального бюджета такие изменения являются приоритетными, так как они напрямую влияют на качество жизни детей, оставшихся без попечения родителей", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно, что закон уже прошел через республиканский парламент и официально опубликован. Механизм начисления сработал как часы: поправки вступили в силу немедленно, закрывая финансовый разрыв за весь июль. Это часть более широкой стратегии региона по социально-экономическому развитию территорий.

Параллельно с этим власти решают другие финансовые задачи. Например, идет активная ревизия активов: в республике обнаружили почти 200 тысяч незарегистрированных строений. Наведение порядка в реестрах позволит и дальше индексировать социальные пособия, опираясь на реальные налоговые доходы.

"Социальные гарантии должны подкрепляться четкой работой ведомств. Опекуны тратят значительные ресурсы, и разница в выплатах для детей с ОВЗ обоснована повышенными расходами на реабилитацию", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли писать заявление для получения повышенной выплаты?

Нет, перерасчет производится автоматически органами социальной защиты на основании уже имеющихся данных в базе.

Когда придут деньги за июль?

Доплата за июль поступит вместе с очередным траншем или отдельным платежом в ближайший выплатной период после вступления закона в силу.

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