В Башкирии пересчитали смету на содержание приемных детей. Глава республики подписал закон, который увеличивает ежемесячные пособия для опекунов и попечителей. Новые расценки начали действовать задним числом — перерасчет коснется всех выплат, начисленных с 1 июля.
Региональные власти скорректировали бюджетные переводы с учетом районного коэффициента. Финансовая нагрузка на казну вырастет, но это необходимый шаг для поддержки семей, взявших на себя заботу о сиротах. Суммы теперь жестко привязаны к возрасту ребенка и состоянию его здоровья.
|Категория ребенка
|Новая сумма (руб./мес.)
|До 3 лет (норма здоровья)
|11 543
|Старше 3 лет (норма здоровья)
|11 101
|До 3 лет (инвалидность/ОВЗ)
|13 853
|Старше 3 лет (инвалидность/ОВЗ)
|13 320
"Индексация выплат — это не просто социальный жест, а попытка сбалансировать семейные бюджеты в условиях инфляции. Для регионального бюджета такие изменения являются приоритетными, так как они напрямую влияют на качество жизни детей, оставшихся без попечения родителей", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Важно, что закон уже прошел через республиканский парламент и официально опубликован. Механизм начисления сработал как часы: поправки вступили в силу немедленно, закрывая финансовый разрыв за весь июль. Это часть более широкой стратегии региона по социально-экономическому развитию территорий.
Параллельно с этим власти решают другие финансовые задачи. Например, идет активная ревизия активов: в республике обнаружили почти 200 тысяч незарегистрированных строений. Наведение порядка в реестрах позволит и дальше индексировать социальные пособия, опираясь на реальные налоговые доходы.
"Социальные гарантии должны подкрепляться четкой работой ведомств. Опекуны тратят значительные ресурсы, и разница в выплатах для детей с ОВЗ обоснована повышенными расходами на реабилитацию", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.
Нет, перерасчет производится автоматически органами социальной защиты на основании уже имеющихся данных в базе.
Доплата за июль поступит вместе с очередным траншем или отдельным платежом в ближайший выплатной период после вступления закона в силу.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.