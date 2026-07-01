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Новый стандарт в хирургии слуха: врачи Нижнекамска начали восстанавливать перепонки без разрезов

Россия » Поволжье » Казань

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице хирурги начали применять эндоскопические методы для реконструкции барабанной перепонки. Технологию внедряют при лечении хронического мезотимпанита, сопровождающегося перфорацией тканей.

Медицинский работник готовит инструменты для процедуры
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Медицинский работник готовит инструменты для процедуры

Суть эндоскопической тимпанопластики

Методика включает использование собственной ткани пациента, взятой из околоушной области, для закрытия дефекта перепонки. Применение эндоскопа позволяет хирургу работать с высокой точностью, минимизируя травматизацию окружающих структур. Операция занимает около 60 минут и проходит под местной анестезией. Пациент сохраняет слуховой контакт с врачом во время всех манипуляций.

"Эндоскопическая техника радикально меняет подход к отохирургии, позволяя выполнять реконструкцию через узкие доступы без внешней радикальной трепанации", — прокомментировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сравнение методов восстановления слуха

Традиционная хирургия часто требует обширного разреза за ухом, что увеличивает срок реабилитации. Эндоскопический подход сокращает риски осложнений и обеспечивает лучший косметический эффект. Результат заметен сразу после прекращения действия анестезии.

Характеристика Классическая тимпанопластика
Доступ Обширный разрез заушной области
Эндоскопический метод Миниинвазивный, визуализация через слуховой проход

"Восстановление целостности перепонки — это стандарт при лечении хронического отита, предотвращающий развитие инфекционных осложнений в среднем ухе", — резюмировала врач общей практики Елена Морозова.

Пациенты, прошедшие через процедуру в НЦРМБ, отмечают значительное улучшение звуковосприятия. Система доказательной медицины подтверждает, что своевременная пластика дефекта перепонки снижает риск необратимой кондуктивной потери слуха.

"Успех операции зависит от квалификации хирурга, умеющего работать с тонким инструментарием и эндоскопической визуализацией в ограниченном пространстве", — отметил врач-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы о тимпанопластике

Больно ли делать операцию под местной анестезией?

Нет, выполняется качественная блокада нервных окончаний в зоне вмешательства, поэтому пациент не чувствует боли.

Всегда ли приживается трансплантат?

При соблюдении протокола и отсутствии активного воспаления в момент операции вероятность успешного приживления тканей составляет более 90%.

Сколько времени нужно на госпитализацию?

Современные малотравматичные методы позволяют проводить вмешательство в режиме стационара кратковременного пребывания.

Можно ли восстановить слух, если отверстие было много лет?

Да, если нет дегенеративных изменений в цепи слуховых косточек и сохранна функция внутреннего уха.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-реаниматолог Роман Белов

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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