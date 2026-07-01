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Оплата лицом»и конец серым схемам: Нижний Новгород навсегда убрал деньги из транспорта

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижний Новгород полностью перевел общественный транспорт на рельсы цифровых расчетов. С 1 июля 2026 года наличные деньги в автобусах, трамваях и метро окончательно ушли в прошлое. Теперь проезд оплачивается исключительно электронными способами.

Валидатор в автобусе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Валидатор в автобусе

Пассажирам предложили широкую линейку инструментов для оплаты. Основным средством остается карта «Ситикард», позволяющая бесплатно пересаживаться между разными видами транспорта в течение заданного времени. Для тех, кто предпочитает смартфоны, доступны виртуальные карты с поддержкой NFC и сервис Mir Pay. В метрополитене и вовсе можно расплатиться «лицом» — там работает система биометрических платежей.

"Цифровизация транспорта — это не просто удобство, а механизм обеления рынка. Прямые расчеты с водителем всегда создавали 'серые' зоны, которые мешали планировать инвестиционные проекты в инфраструктуру. Сейчас каждая поездка фиксируется в системе, что позволяет точнее распределять бюджетные субсидии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Где взять карту, если в кармане только купюры

Для консервативных горожан и туристов, привыкших к бумажным деньгам, сохранили возможность покупки физических носителей за наличные. Приобрести транспортную карту можно в газетных киосках, отделениях Почты России и специализированных пунктах продаж. Кроме того, разовые проездные билеты начали поставлять в крупные торговые сети.

Техническая сторона вопроса закрыта мобильными валидаторами. Они установлены во всех единицах подвижного состава и способны принимать оплату без подключения к интернету. Данные синхронизируются с базой позже, что исключает сбои из-за плохого сигнала в низинах или тоннелях метро.

Кадровый вопрос и интересы водителей

Реформа призвана разгрузить водителей, превратив их в чистых «пилотов» транспортного средства. Раньше необходимость одновременно следить за дорогой и отсчитывать сдачу приводила к высокой утомляемости и конфликтам с пассажирами. В Минтрансе уверены: исключение денежных операций сделает профессию привлекательнее и поможет закрыть дефицит кадров на госпредприятиях.

"Водитель должен контролировать движение, а не работать кассиром. Это вопрос безопасности. К тому же прозрачность выручки напрямую влияет на наполняемость регионального бюджета, из которого финансируется обновление автопарка", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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