Черное небо снова над головами: особый режим ввели сразу в трех городах Башкирии

Жители Уфы, Стерлитамака и Салавата снова оказались в зоне плотной атмосферной ловушки. Синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий, который продлится до вечера 2 июля. Промышленный смог и выхлопные газы перестали рассеиваться в приземном слое воздуха из-за отсутствия ветра. Горожанам рекомендуют реже выходить на улицу, а промышленным гигантам предписали снизить темпы работы. В этом материале разберем, как долго продлится затишье и чем оно грозит экологии региона.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Городской пейзаж в грозу

Воздух встал на паузу

Метеорологическая обстановка в Башкирии напоминает перекрытый вентиль в вентиляционной шахте. Режим НМУ, известный в народе как черное небо, ввели из-за аномального штиля. Когда ветер полностью стихает, все продукты сгорания топлива и заводские выбросы не улетают в верхние слои атмосферы, а оседают прямо на уровне окон жилых домов. Город превращается в закрытый гараж с работающим двигателем.

"Такие периоды требуют экстренного снижения нагрузки на экологию. Заводы обязаны сокращать выбросы в атмосферу минимум на 15–20 процентов, но на практике контроль за этим процессом часто буксует", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Заводы переходят на малый ход

Для крупных производств режим черного неба означает смену рабочего ритма. Каждое предприятие имеет четкую инструкцию на случай безветрия. Нужно остановить часть агрегатов, перенести плановые продувки оборудования и усилить контроль на границах санитарно-защитных зон. Однако жители продолжают жаловаться на специфические запахи, которые проникают в квартиры даже через закрытые окна.

"Региональные власти часто оказываются заложниками ситуации, когда старые очистные системы не справляются с пиковыми нагрузками при штиле. Инвестиции в экологическую модернизацию — единственный способ уйти от практики постоянных запретов", — рассказала специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре региона Ольга Морозова.

Жара усугубляет ситуацию

Летний зной работает как катализатор для накопления газов. Высокая температура ускоряет реакции в атмосфере, создавая фотохимический смог. Пока в регион не придет циклон с сильным ветром или обильными ливнями, концентрация примесей будет оставаться высокой. МЧС советует жителям сократить физические нагрузки и использовать системы кондиционирования с качественными фильтрами очистки.

"Мы наблюдаем климатическую аномалию, когда блокирующий антициклон буквально прижимает купол грязного воздуха к земле. В ближайшие дни значительных изменений в циркуляции воздушных масс не предвидится", — объяснил специально для Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Что нельзя делать во время НМУ?

Не рекомендуется проветривать помещения ночью и рано утром, когда концентрация газов максимальна. Также стоит отказаться от активных пробежек на открытом воздухе.

Кто контролирует выбросы заводов?

Этим занимаются Росприроднадзор и передвижные эколаборатории, которые делают замеры в жилых кварталах. При выявлении превышений предприятиям грозят штрафы.

Когда небо станет чистым?

Обычно режим снимают с появлением ветра скоростью более 3 метров в секунду или при начале дождя, который смывает взвешенные частицы из воздуха.