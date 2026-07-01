Пустые колонки парализовали работу в регионах: власти решились на экстренное перераспределение запасов

В Иркутской области пытаются потушить топливный дефицит, который парализовал работу независимых АЗС около двух недель назад. Региональные власти отчитались о первых поставках бензина с федеральных нефтеперерабатывающих заводов. По информации губернатора Игоря Кобзева, общий объем отгрузок по уже заключенным соглашениям составляет 6 тысяч тонн.

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Логистика поставок и нехватка мощностей

Основным поставщиком топлива в регионе остаются структуры "Роснефти". Однако сеть компании покрывает далеко не все муниципалитеты. В более чем 20 районах Иркутской области фирменные заправки либо отсутствуют, либо представлены в дефицитном количестве. Это создает риск транспортной изоляции для местных жителей и бизнеса, занятого в рыночной логистике.

"Ситуация на рынке сложилась из-за разрыва логистических цепочек и неравномерного распределения ресурсов между крупными сетями и независимым сегментом. Локальные игроки, как правило, не имеют долгосрочных контрактов с НПЗ, что делает их крайне уязвимыми при малейших перебоях в отгрузках", — пояснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сейчас власти совместно с главами муниципалитетов формируют помесячную потребность в горючем для каждой территории. Цель — не допустить остановки жизнеобеспечивающих служб в отдаленных районах. Несмотря на это, в министерстве экономического развития области признают: конкретные сроки полной стабилизации ситуации на всех заправках пока остаются неопределенными.

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Проблемы на рынке топлива часто перекликаются с общей транспортной нагрузкой, где критический износ инфраструктуры требует системного контроля. Эксперты предупреждают, что замена хаотичных поставок на план — единственный способ сбить ажиотажный спрос.

"Независимым операторам сейчас необходимо переходить на прозрачные формы взаимодействия с крупными нефтяными холдингами, чтобы исключить дефицит в будущем. Зачастую проблема заключается не в отсутствии бензина как такового, а в нехватке оборотных средств у малых компаний для предоплаты крупных партий товара", — констатировала в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему бензина нет на заправках независимых сетей?

Причиной стали перебои в отгрузках с нефтеперерабатывающих заводов и проблемы с логистическим планированием запасов у частных операторов.

Будет ли топливо в отдаленных районах?

Власти составили список потребностей каждого района на месяц вперед, чтобы перераспределить поступающие объемы бензина.

Когда ситуация придет в норму?

Точных дат в министерстве экономического развития пока не называют, так как процесс отгрузки 6 тысяч тонн еще продолжается.

Как гарантированно заправиться сейчас?

Региональные власти рекомендуют использовать сеть АЗС "Роснефть", где потоки поставок более стабильны.

Параллельно с борьбой за топливную независимость регион продолжает модернизировать муниципальное хозяйство, внедряя цифровые датчики для контроля нагрузки и устойчивости городских объектов.

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