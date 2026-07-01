До полного бака теперь как до Луны: в Забайкалье за 1000 рублей удалось купить всего 4 литра бензина

Дальний Восток второй год подряд упирается в пустые бензоколонки в разгар отпусков. Если прошлым летом топливный голод терзал Приморье, то в 2026 году эпицентр кризиса сместился в Забайкалье — ключевой транспортный узел страны. Регион задыхается от очередей, а перегонщики машин вынуждены покупать бензин у случайных встречных по спекулятивным ценам. Выясним, как логистический сбой на дорогах отразится на стоимости продуктов и почему система лимитов едва справляется с нагрузкой.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Дорогая логистика и пустые баки

Задержки на трассах из-за поисков горючего уже начали растягивать сроки доставки грузов. Водители большегрузов тратят на дорогу до Сибири на двое суток больше обычного. Каждая лишняя смена за рулем и простой в очередях формируют скрытые издержки, которые бизнес неизбежно переложит на конечного потребителя.

"Рост транспортных расходов моментально прошивает всю цепочку поставок в отдаленные субъекты. Когда фуры стоят часами ради лимитированной порции дизеля, дорожает не только перевозка, но и содержимое кузова", — объяснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

В Амурской области и Забайкалье введены жесткие квоты: грузовикам отпускают до 1000 литров в сутки, легковым авто — значительно меньше. На некоторых заправках программа автоматически блокирует продажи после того, как суточный лимит в одну тонну исчерпан. Это происходит уже к девяти часам утра, оставляя сотни водителей ждать следующей смены.

Критическая точка в Чите

Ситуация в Забайкальском крае выглядит наиболее тревожной на фоне общего регионального дефицита. Очереди на сетевых АЗС растягиваются на километры прямо вдоль федеральных трасс. Те, кто не успел заправиться утром, вынуждены ночевать у колонок или толкать заглохшие машины до терминала вручную. Отчаяние заставляет людей покупать несколько литров топлива у проезжающих водителей по цене в пять раз выше рыночной.

"Мы наблюдаем системный сбой в прогнозировании сезонного спроса на энергетические ресурсы. Инфраструктура просто не переваривает возросший поток транспорта без ущерба для местных жителей", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Частные заправки в Приморье уже отреагировали на новости из соседних регионов резким скачком цен. Стоимость литра АИ-95 у мелких игроков достигает 130 рублей. При этом официальные ведомства заявляют о полной обеспеченности крупных сетей топливом, списывая ажиотаж на излишнюю осторожность водителей.

Региональные ограничения Условия отпуска Приморский край Запрет на тару, лимит 100 л в бак Забайкальский край Лимиты до 5-30 литров на машину Амурская область Ограничение 100 л через кассу

Последствия для потребительского рынка

Дефицит горючего бьет не только по перегонщикам, но и по местному бизнесу. Затраты на содержание автопарков и вынужденные простои закладываются в себестоимость товаров первой необходимости. Эксперты ожидают, что волна подорожания докатится до магазинных полок в течение ближайшего месяца.

"Любые перебои с поставками в критически важных точках транзита ведут к дестабилизации тарифов. Сейчас важно не допустить спекулятивного разгона цен на услуги ЖКХ и перевозки внутри городов", — подчеркнул специально для Pravda.Ru Евгений Блех.

Перегонщики советуют коллегам брать с собой запас еды, воды и буксировочный трос. В условиях, когда лимит на заправку через мобильные приложения составляет всего 30 литров, путь через Дальний Восток превращается в сложный квест с непредсказуемым финалом.

Популярные вопросы

Почему бензин не продают в канистры?

Власти ввели этот запрет, чтобы пресечь спекуляции и избежать искусственного дефицита, когда топливо выкупается впрок частными лицами для перепродажи на трассе.

Как лимиты влияют на доставку машин?

Сроки перегона увеличиваются на 2–3 дня из-за многочасового ожидания в очередях и необходимости заезжать на каждую АЗС ради минимальной порции топлива.