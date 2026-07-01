Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый прожорливый рынок мира внезапно потерял аппетит: Азия резко сократила импорт нефти
Жирафам устроили экзамен по математике: один пример они решили, а второй поставил животных в тупик
Пустые колонки парализовали работу в регионах: власти решились на экстренное перераспределение запасов
Новый стандарт в хирургии слуха: врачи Нижнекамска начали восстанавливать перепонки без разрезов
Все пошло не по плану: взрыв тяжелой ракеты Безоса заставил инженеров на ходу менять законы сборки
Оплата лицом и конец серым схемам: Нижний Новгород навсегда убрал деньги из транспорта
Черное небо снова над головами: особый режим ввели сразу в трех городах Башкирии
Европа стремительно нищает: Россия совершила невероятный рывок в глобальном рейтинге богатства
Душистый, пышный, карамельный: ароматный шедевр с яблоками и грушами, который покорит каждого

До полного бака теперь как до Луны: в Забайкалье за 1000 рублей удалось купить всего 4 литра бензина

Россия » Сибирь

Дальний Восток второй год подряд упирается в пустые бензоколонки в разгар отпусков. Если прошлым летом топливный голод терзал Приморье, то в 2026 году эпицентр кризиса сместился в Забайкалье — ключевой транспортный узел страны. Регион задыхается от очередей, а перегонщики машин вынуждены покупать бензин у случайных встречных по спекулятивным ценам. Выясним, как логистический сбой на дорогах отразится на стоимости продуктов и почему система лимитов едва справляется с нагрузкой.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

Дорогая логистика и пустые баки

Задержки на трассах из-за поисков горючего уже начали растягивать сроки доставки грузов. Водители большегрузов тратят на дорогу до Сибири на двое суток больше обычного. Каждая лишняя смена за рулем и простой в очередях формируют скрытые издержки, которые бизнес неизбежно переложит на конечного потребителя.

"Рост транспортных расходов моментально прошивает всю цепочку поставок в отдаленные субъекты. Когда фуры стоят часами ради лимитированной порции дизеля, дорожает не только перевозка, но и содержимое кузова", — объяснил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

В Амурской области и Забайкалье введены жесткие квоты: грузовикам отпускают до 1000 литров в сутки, легковым авто — значительно меньше. На некоторых заправках программа автоматически блокирует продажи после того, как суточный лимит в одну тонну исчерпан. Это происходит уже к девяти часам утра, оставляя сотни водителей ждать следующей смены.

Критическая точка в Чите

Ситуация в Забайкальском крае выглядит наиболее тревожной на фоне общего регионального дефицита. Очереди на сетевых АЗС растягиваются на километры прямо вдоль федеральных трасс. Те, кто не успел заправиться утром, вынуждены ночевать у колонок или толкать заглохшие машины до терминала вручную. Отчаяние заставляет людей покупать несколько литров топлива у проезжающих водителей по цене в пять раз выше рыночной.

"Мы наблюдаем системный сбой в прогнозировании сезонного спроса на энергетические ресурсы. Инфраструктура просто не переваривает возросший поток транспорта без ущерба для местных жителей", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Частные заправки в Приморье уже отреагировали на новости из соседних регионов резким скачком цен. Стоимость литра АИ-95 у мелких игроков достигает 130 рублей. При этом официальные ведомства заявляют о полной обеспеченности крупных сетей топливом, списывая ажиотаж на излишнюю осторожность водителей.

Региональные ограничения Условия отпуска
Приморский край Запрет на тару, лимит 100 л в бак
Забайкальский край Лимиты до 5-30 литров на машину
Амурская область Ограничение 100 л через кассу

Последствия для потребительского рынка

Дефицит горючего бьет не только по перегонщикам, но и по местному бизнесу. Затраты на содержание автопарков и вынужденные простои закладываются в себестоимость товаров первой необходимости. Эксперты ожидают, что волна подорожания докатится до магазинных полок в течение ближайшего месяца.

"Любые перебои с поставками в критически важных точках транзита ведут к дестабилизации тарифов. Сейчас важно не допустить спекулятивного разгона цен на услуги ЖКХ и перевозки внутри городов", — подчеркнул специально для Pravda.Ru Евгений Блех.

Перегонщики советуют коллегам брать с собой запас еды, воды и буксировочный трос. В условиях, когда лимит на заправку через мобильные приложения составляет всего 30 литров, путь через Дальний Восток превращается в сложный квест с непредсказуемым финалом.

Популярные вопросы

Почему бензин не продают в канистры?

Власти ввели этот запрет, чтобы пресечь спекуляции и избежать искусственного дефицита, когда топливо выкупается впрок частными лицами для перепродажи на трассе.

Как лимиты влияют на доставку машин?

Сроки перегона увеличиваются на 2–3 дня из-за многочасового ожидания в очередях и необходимости заезжать на каждую АЗС ради минимальной порции топлива.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по тарифам Евгений Блех
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Мир. Новости мира
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Еда и рецепты
Сливочное блаженство с вишней: рецепт французского десерта, чей вкус покорит искушенных
Германия на пороге разворота: решение Алис Вайдель лишило покоя политические штабы Брюсселя
Мир. Новости мира
Германия на пороге разворота: решение Алис Вайдель лишило покоя политические штабы Брюсселя
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Оплата лицом и конец серым схемам: Нижний Новгород навсегда убрал деньги из транспорта
Черное небо снова над головами: особый режим ввели сразу в трех городах Башкирии
Европа стремительно нищает: Россия совершила невероятный рывок в глобальном рейтинге богатства
Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей
До полного бака теперь как до Луны: в Забайкалье за 1000 рублей удалось купить всего 4 литра бензина
Душистый, пышный, карамельный: ароматный шедевр с яблоками и грушами, который покорит каждого
Телевышку снесут, но останется ли телевидение: в Петропавловске разбирают 64-летний символ города
Топливный парадокс водителей: перевод мотора на газ обернется серьезным финансовым риском
Сегодня пятна на ботве, завтра пустые вёдра: тюменский картофель поразила неизвестная большинству дачников болезнь
Пенсионерам разрешили легально зарабатывать на внуках: новая мера соцподдержки заработала в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.